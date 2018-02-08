Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi Akdeniz sahili’ni temizleme çağrısı yaptı

Çevreye ve hayvan haklarına duyarlı çeşitli dernek ve bağımsız aktivistlerden oluşan Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Akdeniz sahilini temizlemek için bir çağrı yaptı. Tüm kişi ve örgütlere açık olan çağrıda, 11 Şubat Pazar günü sat 11.00’de Akdeniz sahilinde buluşulacağı ve getirilen çöp naylonu ve eldivenler ile sahilin temizleneceği belirtildi. Dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığını vurgulayan hareketten yapılan açıklamada “Kış aylarında insanlar plajları kullanmasa da pek çok canlı türü sahillerde ve denizlerde insanların yarattığı kirlilikle boğuşmakta.” denildi. Akdeniz sahilindeki kirliliğin karadan ziyade açık denizden geldiği ve bundan da anlaşılacağı üzere doğanın korunmasının bir günlük çevre temizliği ile mümkün olamayacağı, bütünlüklü bir devlet politikası gerektiği belirtildi.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi devlete sorumluluklarını hatırlatarak sözde çevreci şirketlerin göz boyamak için yaptığı faaliyetleri de eleştirdi. Hareketten yapılan çağrı şöyle:

“Devlet ve yerel yönetimler, temiz bir çevre konusunda görevlerini yerine getirmez, kar amacı güden şirketler ise sosyal sorumluluk adı altında reklam yaparken; bizler tüm canlılar için Akdeniz sahilini temizliyoruz. Çünkü dünya yalnız bizim değil.

Tarih: 11 Şubat Pazar

Saat: 11.00

Yer: Akdeniz Köyü sahili

Düzenleyen: Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi”