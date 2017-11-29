Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi Harmancı’yı ziyaret etti

Hayvan haklarını korumak ve savunmak amacıyla bir çok dernek ve bağımsız aktivistlerin bir araya gelerek oluşturduğu “Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi”, hayvan mezarlığı talebiyle ile ilgili LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan hareket temsilcileri, hayvan mezarlıklarının dünyanın pek çok ülkesinde bulunduğunu ve toplumdaki hayvan sahiplenme oranının da artmasıyla gün geçtikçe daha çok ihtiyaç haline gelen bir talep olduğunu belirtti.

“Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi”aktivistleri, toplumun sahiplendiği ve yıllarca birlikte yaşadığı hayvanları öldükleri zaman “çöpe atmak” istemediğine, bunun sonucunda bir çok insanın rastgele bulduğu boş alanlara ve bilinçsizce hayvanlarını gömdüğüne, bunun da başka çevre ve sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durum olduğuna dikkat çekti.

Aktivistler ayrıca, hayvan mezarlığı alanının hayvanlarını kaybeden kişiler tarafından belediyenin kontrolünde ağaçlandırılabileceğini, mezar taşı ve alanı hususunda getirilecek düzenlemelerle, mezarlık için ayrılan alanın yeşil alan haline getirilebileceğini de ifade etti.

Hayvan mezarlıklarının ekolojiye katkısı, karşılaşılması muhtemel bazı problemler ve bu problemlerin nasıl aşıldığıyla ilgili dünyadaki bazı örnekleri içeren bir dosya da hareket temsilcileri tarafından Belediye Başkanı Harmancı’ya sunuldu.

Harmancı: “Talepleri ciddiyetle ele alacağız”

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi temsilcilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, göreve geldiği günden bu yana belediyenin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda sivil toplum örgütleri ile güzel bir dayanışma sağlandığına dikkat çekti.

Hayvan mezarlığı konusunu gündemlerine alacaklarını kaydeden başkan Harmancı, uzmanların ve bu alandaki örgütlerin de katkılarıyla belediyenin çevre ve halk sağlığı komisyonunda konuyu gündeme getirip en uygun çözüm için çalışma başlatacağını ifade etti.