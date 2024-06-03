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Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi talebiyle Meclis önünde olacak

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Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi talebiyle, 4 Haziran Salı günü Meclis önünde açıklama yapacak.
Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi talebiyle Meclis önünde olacak

Kıbrıs-Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, 4 Haziran Salı günü saat 11.00'da, Meclis önünde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Hareket’ten yapılan açıklamada, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi ve Ceza Yasası'nda hayvanların 'mal gibi değil, can gibi' görülmesi amacıyla Meclis önünde açıklama yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın, yarın yapılacağı belirtilirken, tüm hayvan severler Meclis önüne davet edildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Haziran Salı günü saat 11.00'de tüm hayvan severleri Meclis önündeki basın açıklamamıza davet ediyoruz. Hayvan Refahı Yasası iyileştirilerek dostlarımızın yaşam hakkı, eziyet görmemesi ve Ceza Yasası'nda "mal" gibi değil "can" gibi görülmesi için yasaların iyileştirilmesi talebini yineliyoruz."

 

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