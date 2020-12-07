Dünya ‘yanıyor’: Geride bıraktığımız ay kayıtlara geçen en sıcak kasım oldu

Kasım 2020, hava durumu kayıtları tutulmaya başladığından beri en sıcak kasım ayı olarak tarihe geçti. 2020 ise kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ‘emin adımlarla‘ ilerliyor.

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Servisi Kopernik’e göre yıl sonunda 2020’nin en sıcak yıl olacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını duyurdu.

Avrupa ayrıca bu yıl en sıcak sonbaharını yaşadı.

Merkezin direktörü Carlo Buontempo bu verilerin bir uyarı olarak görülmesi gretiğini vurgulayarak Paris Anlaşması’nın gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.