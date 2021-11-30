  • BIST 1.812,31
  • Altın 745.07324
  • Dolar 13.0483
  • Euro 14.8164
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Dünya yeni bir kapanmayı tartışırken iş dünyası endişeli

» »
İş dünyası yeni pandemi izolasyon kurallarının personel krizini tetikleyebileceğinden korkuyor.
Dünya yeni bir kapanmayı tartışırken iş dünyası endişeli

İş dünyası yeni pandemi izolasyon kurallarının personel krizini tetikleyebileceğinden korkuyor. İngiltere'de yeni bir kapanmanın maliyetinin 2 milyar sterlin olabileceği belirtiliyor.

Omicron varyantı ikinci bir kapanmayı tetikleyebilir ve dünyaya pahalıya mal olabilir.

İş insanları, kapanmanın yılbaşına kadar İngiltere'de personel kaosuna neden olacağından korkuyor.

İş dünyası 'Tekrarın etkisi şimdi daha büyük olabilir, çünkü kurallar okul döneminde ve işgücü kıtlığının daha büyük bir sorun olduğu zamanlarda sıkılaştırılıyor. Yeni kendi kendine izolasyon kuralları, Aralık ayında GSYİH'yı yüzde 1'e kadar düşürebilir ve ekonomiye en az 2 milyar sterline mal olabilir' uyarısı yaptı.

Kendi kendine izolasyon geri getiriliyor

Boris Johnson hafta sonu yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için tasarlanan önlemlerin bir parçası olarak kendi kendine izolasyonun geri getirileceğini duyurdu.

Omicron testi pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulundukları tespit edilirse, tam aşılı olanların bile artık yasal olarak kendilerini tecrit etmeleri gerekecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla düşüşte...26 Kasım 2021 Cuma 15:18
  • Kira Bedellerine Uygulanan Kurun Sabitlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname Yayımlandı26 Kasım 2021 Cuma 11:39
  • JP Morgan'dan Türkiye analizi: "TC Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı"25 Kasım 2021 Perşembe 17:07
  • TC Merkez Bankası kritik toplantının özetini yayınlandı!25 Kasım 2021 Perşembe 15:29
  • KTTO: Göz göre göre uçuruma doğru sürükleniyoruz24 Kasım 2021 Çarşamba 21:00
  • Ekonomik Örgütler Kurdaki Değişimi Değerlendirdi…24 Kasım 2021 Çarşamba 19:10
  • Dolar/TL'de ani düşüş!24 Kasım 2021 Çarşamba 15:12
  • Merkez Bankası'ndan kur açıklaması23 Kasım 2021 Salı 19:09
  • Döviz kurundaki artış sürüyor; sosyal medyada 'DEVALÜASYON' tartışması!23 Kasım 2021 Salı 16:51
  • Yabancı ekonomistler Türk Lirası'ndaki değer kaybı için ne diyor?23 Kasım 2021 Salı 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti