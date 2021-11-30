Dünya yeni bir kapanmayı tartışırken iş dünyası endişeli

İş dünyası yeni pandemi izolasyon kurallarının personel krizini tetikleyebileceğinden korkuyor. İngiltere'de yeni bir kapanmanın maliyetinin 2 milyar sterlin olabileceği belirtiliyor.

Omicron varyantı ikinci bir kapanmayı tetikleyebilir ve dünyaya pahalıya mal olabilir.

İş insanları, kapanmanın yılbaşına kadar İngiltere'de personel kaosuna neden olacağından korkuyor.

İş dünyası 'Tekrarın etkisi şimdi daha büyük olabilir, çünkü kurallar okul döneminde ve işgücü kıtlığının daha büyük bir sorun olduğu zamanlarda sıkılaştırılıyor. Yeni kendi kendine izolasyon kuralları, Aralık ayında GSYİH'yı yüzde 1'e kadar düşürebilir ve ekonomiye en az 2 milyar sterline mal olabilir' uyarısı yaptı.

Kendi kendine izolasyon geri getiriliyor

Boris Johnson hafta sonu yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için tasarlanan önlemlerin bir parçası olarak kendi kendine izolasyonun geri getirileceğini duyurdu.

Omicron testi pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulundukları tespit edilirse, tam aşılı olanların bile artık yasal olarak kendilerini tecrit etmeleri gerekecek.