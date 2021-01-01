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Dünya yeni yılı evde kutladı; Covid-19'un yayılma noktası Vuhan'da ise sokakta

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Dünya yeni yıla sıkı Covid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan'da binlerce kişi yılbaşını birlikte sokaklarda kutladı.
Dünya yeni yılı evde kutladı; Covid-19'un yayılma noktası Vuhan'da ise sokakta

Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.

Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

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