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Dünyaca Ünlü Akademisyen, Siyasetçi ve Diplomatlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs’ın Geleceğini Tartışıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi, 1-3 Nisan 2019 tarihlerinde “Kıbrıs Konusu; Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu” konulu uluslararası katılımlı bir konferans düzenliyor.
Dünyaca Ünlü Akademisyen, Siyasetçi ve Diplomatlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs’ın Geleceğini Tartışıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 50’yi aşkın akademisyen, diplomat, siyasetçi, araştırmacı ve uzmanın katılacağı konferans, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de başlıyor.

Konferansta, Doğu Akdeniz’de bulunduğu tahmin edilen hidrokarbon kaynakları ve buna bağlı olarak son dönemde yükselen enerji rekabeti ve Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik alternatif çözüm modelleri tartışılacak.

Üç gün sürecek konferans boyunca:

1.                  Doğu Akdeniz'deki Güncel Dinamikler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin   

            Geleceği

2.                  Doğu Akdeniz’Enerji Güvenliği ve Anlaşmazlıklar

3.                  Tarihsel Perspektifte Kıbrıs

4.                  Kıbrıs Konusu ve Çözüm Alternatifleri

5.                  Kıbrıs Konusunun Geleceği

6.                  Kıbrıs, Avrupa Birliği ve Orta Doğu

7.                  Kıbrıs ve Türkiye

8.                  Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın Türkiye için Stratejik Önemi

9.                  Bölgesel Bağlamda Kıbrıs

10.              Kıbrıs’ın Geleceği

11.              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yumuşak Gücü

başlıkları altında 11 oturum gerçekleştirilecek.

Enerji Kaynaklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Kıbrıs Konusuna Alternatif Çözüm Modelleri Tartışılacak

Doğu Akdeniz’de bulunduğu tahmin edilen petrol ve doğal gazın, üretim ve sondaj çalışmalarının yanı sıra sağlıklı, güvenilir ve ekonomik yollarla Avrupa’ya transferi ile ekonomiye kazandırılmasının da irdeleneceği konferansta, enerji kaynaklarının başta Kıbrıs konusu olmak üzere ülkeler arasındaki ilişkiler, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülebilmesi açısından oynayacağı rol tartışılacak. Akdeniz bölgesindeki sürdürülebilir barışın sağlanmasında doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olduğu tüm sorunların ele alınacağı konferansta, tıkanan müzakare süreci ve alternatif çözüm önerileri yeni stratejiler ortaya konularak değerlendirilecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yumuşak gücü ve geleceği ile ilgili önemli konular da masaya yatırılacak.  

Bildiriler Dünyanın En Tanınmış Yayınevlerinden Springer Tarafından Basılacak Kitapda Yayınlanacak

Onursal Başkanlık görevini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel,  Başkanlık görevini ise İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Gökçekuş’un yürüteceği konferansın sunum dili İngilizce olacak. Konferansda sunulan ve bilim kurulunca uygun bulunacak bildirilerin tamamı dünyanın en tanınmış ve saygın bilimsel yayın evlerinden Springer tarafından basılacak kitapda yayınlanacak.

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