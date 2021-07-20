  • BIST 1.351,590
  • Altın 498,35
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı

»
Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı
Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı

ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, ''Harika görünüyorsun Türkiye'' mesajına yer verdi. Ünlü astronot paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadı'na dikkat çekti.

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. 

NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.

Ünlü astronot, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

jkdaslfjklda.png

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti. 

Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Hubble Uzay Teleskobu İle İlgili Geçen Ay Ortaya Çıkan Sorunun Çözüldüğünü Bildirdi19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:30
  • Çin Mavi Sulara Damga Vurmaya Hazırlanıyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:08
  • Ethereum Kurucularından, ‘Kral’ Lakaplı Di Iorio, Kriptodan Tamamen Çıkıyor18 Temmuz 2021 Pazar 23:45
  • WhatsApp’ta Yeni Özellik: Telefonsuz Mesajlaşma Mümkün Olacak18 Temmuz 2021 Pazar 19:30
  • Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39
  • Türkiye'yi Hedef Alan Siber Silah Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey: Candiru Nedir?16 Temmuz 2021 Cuma 22:00
  • Bilim Dünyasında Bir İlk: Konuşamayan Felçli Bir Adamın Beyin Dalgaları, Cümlelere Dönüştürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 21:30
  • Jeff Bezos'un Yeni Yol Arkadaşı Belli Oldu: Oliver Daemon, Tarihteki En Genç Astronot Olacak16 Temmuz 2021 Cuma 21:00
  • Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu15 Temmuz 2021 Perşembe 23:30
  • Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu15 Temmuz 2021 Perşembe 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti