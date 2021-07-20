Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı

ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, ''Harika görünüyorsun Türkiye'' mesajına yer verdi. Ünlü astronot paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadı'na dikkat çekti.
Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.
Ünlü astronot, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.
Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.
Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerine yer verdi.
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