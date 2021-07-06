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Dünyaca Ünlü Ermeni Duduk Sanatçısı Civan Gasparyan Hayatını Kaybetti

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Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca Ünlü Ermeni Duduk Sanatçısı Civan Gasparyan Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti.

Gasparyan'ın ölüm haberini kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Civan Gasparyan JR, "Dünya bu gece hayal edilemez bir kayıp yaşadı" sözleriyle Facebook hesabından duyurdu.

1928 yılında Ermenistan'ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. 1948'de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası'nın solisti oldu.

UNESCO'nun dünya çapındaki yarışmalarında 1959, 1962, 1973 ve 1980 yıllarında dört madalyaya layık görüldü.

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Gasparyan bugüne kadar aralarında Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer de dahil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalıştı.

Gladyator filmi de dahil olmak üzere pek çok film müziğinde de Gasparyan imzası yer aldı.

Oslo'da 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas'ın "Apricot Stone" (Kayısı Taşı) şarkısında duduk çalarak, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde performans sergileyen en yaşlı kişi oldu.

Ölümü müzik dünyasında ve Ermeni toplumunda büyük bir üzüntüye sebep olurken, Türkiye'deki yayıncısı Kalan Müzik, Twitter'da yaptığı paylaşımda Gasparyan'ın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Twitter'daki paylaşımında "Ermeni Kültürü bugün büyük "duduk" ustasını kaybetti" diye yazdı.

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