Dünyaca ünlü fizikçiden korkutan açıklama!

İnsanlığın dünyadaki vaktinin kısaldığını belirtten 75 yaşındaki İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, "insanlığın dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini" söyledi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu iddiasına gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.

BBC’nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, iklim değişikliği, gök taşı çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.

Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya’yı gezecek olan Hawking, insanlığın uzayda yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.