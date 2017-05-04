 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.576
  • Altın 140,756
  • Dolar 3,5418
  • Euro 3,8654
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Dünyaca ünlü fizikçiden korkutan açıklama!

» »
Dünyaca ünlü fizikçiden korkutan açıklama!
İnsanlığın dünyadaki vaktinin kısaldığını belirtten 75 yaşındaki İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, "insanlığın dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini" söyledi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu iddiasına gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.

BBC’nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, iklim değişikliği, gök taşı çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.

Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya’yı gezecek olan Hawking, insanlığın uzayda yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Üç gece seviştiler, hamile kaldı! Ama çocuğunun babasının adını öğrenemeyecek03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:59
  • Almanya Savunma Bakanı Leyen ABD ziyaretini iptal etti03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:22
  • 6 yaşındaki kızını öldürüp çöp tenekesine attı02 Mayıs 2017 Salı 15:30
  • Londra'da otobüsten zorla indirdikleri kadının çarşafını çıkartmaya çalıştılar02 Mayıs 2017 Salı 15:26
  • İskoçya'da 1 Mayıs'ı çırılçıplak denize girerek kutladılar02 Mayıs 2017 Salı 15:25
  • Times: Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor02 Mayıs 2017 Salı 15:04
  • Le Pen, rakibinin konuşmasından çalıntı yapmakla suçlandı02 Mayıs 2017 Salı 15:01
  • AB liderleri Brexit'in ana hatlarında uzlaştı30 Nisan 2017 Pazar 12:55
  • Stoltenberg: NATO Türkiyesiz güçsüz olur30 Nisan 2017 Pazar 12:53
  • "Türkiye AB'nin stratejik ortağı"29 Nisan 2017 Cumartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti