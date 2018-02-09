Dünyaca Ünlü  Gitaristler, YDÜ’de Bir Araya Gelecek

Gitar Günleri Devam Ediyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi arasındaki işbirliği etkinlikleri çerçevesinde gitar günleri gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Bilkent Üniversitesi MSSF öğretim üyesi Prof. Kağan Korad, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ile Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda ustalık sınıfı gerçekleştirdi.

Kıbrıslı Müzikseverlere Naci Talat Vakfı’nda Konser...

Etkinlikte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlat Lisesi öğrencileri de Korad ile ders yapma imkanı buldular. Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşen konserde ise Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden Batuhan Balaban, Begüm Argon ve Özberk Miraç Sarıgül; Mertz, Piazzola, Dyens, Giuliani, Assad, Llobet ve Rodrigo'nun eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi'nde Kıbrıslı müzikseverlerle buluştu. Konserde, J. Rodrigo'nun ünlü gitar konçertosu "Concerto de Aranjuez" piyanist Tayfun İlhan’ın eşliğinde seslendirildi.

Dünyaca Ünlü Gitarisler Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluşacak

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erkan Sülün, Bilkent Üniversitesi ile sürdürülen işbirliğinin 5-6 Nisan 2018’de gitar ustalık sınıfları ve 5-10 Haziran 2018’de ise Yakın Doğu Üniversitesi II. Uluslararası Gitar Festivali’nde de devam edeceğini belirtti. İkincisi gerçekleşecek olan gitar festivalinin katılımcıları dünyaca ünlü gitaristler Dale Kavanagh, Thomas Kirschoff, Zoran Dukic, Aniello Desiderio, Ozan Sarıtepe, Vincenzo Sandro Brancaccio ve ünlü gitar yapımcıları Andres Marvi ve Otto Vowinkel olacak.

Haziran 2018’de gerçekleşecek festivale Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya gibi ülkelerin konservatuvarlarından öğrencilerin ise ustalık sınıflarına katılmak için başvuruda bulundukları belirtildi.