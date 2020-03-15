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Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında kısa sürede başarı sağlanacak

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Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında kısa sürede başarı sağlanacak
Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında kısa sürede başarı sağlanacak

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Koronavirüs konusunda inanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek. Örneğin HIV/AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edilebilen sonuçlara koronavirüs’te 3-4 ayda ulaşıldı" dedi.

Prof. Unutmaz, sosyal medyada yayılan kirli bilgilerin de çok tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle immünoloji (bağışıklık sistemi) konusundaki çığır açan çalışmalarıyla dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak gösterilen Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD Connecticut’taki 1600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak görev yapıyor.

"Türkiye doğru adımlar attı, kontrol etmenin yolu çok test yapmak"

Prof. Dr. Unutmaz, Türkiye’nin ABD ve pek çok Avrupa ülkesinin tam tersine Koronavirüs salgınında zamanında ve çok doğru adımlar attığını söyleyerek "Bu noktadan sonra salgını kontrol etmenin yolu, mümkün mertebe çok test yapmak. Bir Güney Kore, bir de İtalya örneği var.

Güney Kore 200 binden fazla kişiye test yaptı ve daha semptomlar oluşmadan birçok kişiyi bu şekilde izole etti. Tüm kalabalık faaliyetleri, okulları tatil etmek, çok doğru ve yerinde bir karar. İtalya ve hatta Amerika, Avrupa’nın birçok ülkesi, bu konuda çok geç kaldı." dedi.

 

"İnanılmaz bilimsel ilerleme var"

Bunun için belki birkaç yüz bin test kitinin her an hazır durumda bulundurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, “Bizler de anlamaya çalışıyoruz bu virüsü. ABD'de çalışmalara başladık. İnanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek.

Örneğin HIV /AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edebildiğimiz sonuçları koronavirüs konusunda 3-4 ayda gerçekleştirdik." diye konuştu.

 

"Kontrol edilmezse 2-3 milyar insan enfekte olabilir"

Ocak ortasında virüsün ilk yayılma haberlerini aldıklarında Covid-19’un çok bulaşıcı olduğunu anladıklarını belirten Prof. Dr. Unutmaz, "SARS/MERS bu kadar bulaşıcı değildi ama onlar çok daha öldürücü. (yüzde 10 ila 30 arasında değişiyor ölüm oranları). Virüslerin fazla ölümcül olması da bulaşmalarını sınırlar.

Örneğin Ebola, dünyaya yayılmıyor. Kovid-19’da yayılımın önlenmesi çok önemli, eğer kontrol edilemezse maalesef 2-3 milyar insan bu yeni coronavirüs ile enfekte olacaktır. Bu nedenle ölüm oranı düşük olsa bile sağlık sistemlerinin çökmesi gibi bir tehlike var.

Ne kadar hızlı olursa olsun 6 ay-1 yıldan önce aşının piyasaya çıkacağını sanmıyorum. Bu bile normalden çok daha hızlı olur" dedi.

 

"Havaların ısınmasına güvenmeyin"

Hava ısınınca etkisi azalacak yönündeki görüşlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, uyarılarını şöyle noktaladı: "Bu oldukça spekülatif bir konu, çünkü bu virüsü henüz yeterince tanımıyoruz. Örneğin 17 yıl önceki SARS hava ısındığı için azalmadı, çok büyük önlemler alınarak kontrol edildiği için durduruldu. (DHA)

Belki havadaki nem oranı daha önemli olabilir fakat bu da pek bilinmiyor. Yani havaların sıcaklığına güvenmeyelim, ne olacağını kimse tam bilmiyor."

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