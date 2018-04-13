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Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’de lise öğrencileri ile bir araya geldi

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Fernandez, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından gerçekleştirilen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’ kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden DAÜ’ye gelen lise öğrencileri ile bir araya geldi.
Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’de lise öğrencileri ile bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Matematik Kulübü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Matematik Günleri kapsamında DAÜ’ye gelen, dünyaca ünlü matematik dahisi Arran Fernandez, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından gerçekleştirilen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’ kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden DAÜ’ye gelen lise öğrencileri ile bir araya geldi.

12 Nisan 2018 tarihinde, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda lise öğrencilerine yönelik “Bir Dahinin Kariyeri” konulu sunum gerçekleştiren Fernandez, nasıl bir eğitimden geçtiğinden ve Cambridge Üniversitesi’ne nasıl kabul edildiğinden bahsetti. Fernandez konuşmasında öğrencilere eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde tavsiyelerde bulundu.

Söz konusu etkinliğe KKTC liselerinden Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi ile Güzelyurt Türk Maarif Kolej’nden lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı Ziyaret Etti 
Öte yandan Fernandez, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fernandez, yaptığı çalışmalar hakkında Prof. Dr. Osam’ı bilgilendirdi. Ziyaret sırasında DAÜ Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Dr. Dr. Mehmet Bozer de hazır bulundu.  Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osam, Fernandez’e hediye takdiminde bulundu. 

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