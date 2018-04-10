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Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya geldi

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Fernandez, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kariyeri ve aldığı eğitimin üzerinde durdu.
Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Matematik Kulübü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Matematik Günleri kapsamında DAÜ’ye gelen, dünyaca ünlü matematik dahisi Arran Fernandez öğrenciler ile bir araya geldi.  9 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 11:30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfisi’nde "Bir Dahinin Kariyeri" konulu sunum gerçekleştiren Fernandez, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kariyeri ve aldığı eğitimin üzerinde durdu.

Çocukluk döneminde okula hiç gitmeden evde eğitim aldığını belirten Fernandez, 15 yaşındayken ilk kayıt yaptırdığı okulun Cambridge Üniversitesi olduğunu aktardı. 2001 yılında daha yalnızca beş yaşındayken matematik alanında girdiği sınavda en yüksek dereceyi elde eden Fernandez, yedi yaşında İngiltere’nin en önemli sınavlarından biri olarak görülen GCSE Matematik sınavından A+ aldı. Konuşmasında nasıl bir eğitimden geçtiğinden ve Cambridge Üniversitesi’ne nasıl kabul edildiğinden bahseden Fernandez, öğrencilere eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde tavsiyelerde bulundu. 

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu etkinliğe Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan’ın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi de katıldı. Etkinlik sonunda Matematik Kulübü Başkanı Benal Cicibaba tarafından Fernandez’e teşekkür plaketi takdim edildi.  

Liseli Öğrenciler İle De Buluşacak
Öte yandan Fernandez, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’ kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden DAÜ’ye gelecek olan lise öğrencileri ile de bir araya gelecek. Fernandez, 12 Nisan 2018 tarihinde, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Bir Dahinin Kariyeri” konulu sunumunu gerçekleştirecek. 
Fernandez ayrıca, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan’ın yanında “Kesirli Basamaktan Analiz” konusunda post doktora yapmak üzere 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’de bulunmaya hazırlanıyor.

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