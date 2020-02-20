  • BIST 118.530
  • Altın 315,202
  • Dolar 6,0907
  • Euro 6,5759
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Dünyaca Ünlü Moda Okulu FIT'ten “Irkçılıkla” Eleştirilen Defile İçin Özür

»
Dünyaca Ünlü Moda Okulu FIT'ten “Irkçılıkla” Eleştirilen Defile İçin Özür
Dünyaca Ünlü Moda Okulu FIT'ten “Irkçılıkla” Eleştirilen Defile İçin Özür

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) ırkçılık eleştirilerine hedef olan defilesi sonrası özür diledi.

Manhattan'da 7 Şubat'ta okulun öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği defilede mankenler, podyuma "maymun çağrışımlı" abartılı takma kalın dudaklar, gür kaşlar ve büyük kulaklarla çıktı.

Afrika kökenli siyah manken Amy Lefevre, "düpedüz ırkçı" dediği bu aksesuarlarla podyuma çıkmayı reddetti.

Okul, defileyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

“AMACIMIZ BU DEĞİLDİ”

FIT Başkanı Joyce F. Brown, özür açıklamasında "Tasarımın asıl niyeti; aksesuarların kullanımı ve yaratıcı yönetimin amacı gösteride bir ırk vurgusu yapmak değildi. Ama açık şekilde başka bir sonucun ortaya çıktığı görülüyor. Defileye katılanlardan, öğrencilerden ve defilede gördükleriyle incinen herkesten özür diliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oscar tarihinde bir ilk: En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parazit'in oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
  • 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Parasite: Bir gecede 4 ödül10 Şubat 2020 Pazartesi 10:03
  • “Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser Törenle Tanıtıldı06 Şubat 2020 Perşembe 16:18
  • "Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:59
  • İki Gözüm: Ahmet Filmi Durduruldu01 Şubat 2020 Cumartesi 13:16
  • Girne Müzesi’nde ilk sergi yarın düzenleniyor30 Ocak 2020 Perşembe 13:54
  • 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi yayımlandı28 Ocak 2020 Salı 12:15
  • YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak25 Ocak 2020 Cumartesi 19:02
  • ‘Kayıp Otobüs’ Belgeseli Avrupa Parlamentosu’nda Gösterildi23 Ocak 2020 Perşembe 16:28
  • “Otobüs Durağında Üç Bencil” Güzelyurt’ta Sahnelendi23 Ocak 2020 Perşembe 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti