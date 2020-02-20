Dünyaca Ünlü Moda Okulu FIT'ten “Irkçılıkla” Eleştirilen Defile İçin Özür

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) ırkçılık eleştirilerine hedef olan defilesi sonrası özür diledi.
Manhattan'da 7 Şubat'ta okulun öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği defilede mankenler, podyuma "maymun çağrışımlı" abartılı takma kalın dudaklar, gür kaşlar ve büyük kulaklarla çıktı.
Afrika kökenli siyah manken Amy Lefevre, "düpedüz ırkçı" dediği bu aksesuarlarla podyuma çıkmayı reddetti.
Okul, defileyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
“AMACIMIZ BU DEĞİLDİ”
FIT Başkanı Joyce F. Brown, özür açıklamasında "Tasarımın asıl niyeti; aksesuarların kullanımı ve yaratıcı yönetimin amacı gösteride bir ırk vurgusu yapmak değildi. Ama açık şekilde başka bir sonucun ortaya çıktığı görülüyor. Defileye katılanlardan, öğrencilerden ve defilede gördükleriyle incinen herkesten özür diliyoruz" dedi.
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