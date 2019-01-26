Son dönemin blogger’lıktan yükselip inanılmaz bir şöhrete kavuşan en ünlü ismi ise şüphesiz Chiara Ferragni. Yaklaşık bir yıl önce bir bebeği olan Chiara, Eylül ayında ünlü rapçi Fedez ile evlendi. Yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri olmuştu. Aynı düğün büyük bir Chiara düşmanlığının da başlangıcıydı aynı zamanda…

Chiara Ferragni, dünyanın en hızlı yükselen ve blogger olarak başladığı kariyerinde tüm dünyanın tanıdığı biri haline gelen sayılı isimden biri