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Dünyaca ünlü model Joanna Krupa çıplak paylaşımıyla şoke etti

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Dünyaca ünlü model Joanna Krupa çıplak paylaşımıyla şoke etti
Joanna Krupa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Yok artık" dedirtti.

Dünyanın en güzel modellerinden biri sayılan Joanna Krupa, cesur paylaşımlarıyla takipçi sayısını her gün artırıyor. 1 milyona yakın takipçisi bulunan seksi model, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ÇAMAŞIRLARINI TEN RENGİ SEÇİNCE…

Ten rengi bir iç çamaşırıyla aynanın karşısına geçip dans eden Joanna Krupa’nın görüntüsü izleyenleri şoke etti. Çünkü güzel modelin üzerinde bir çamaşır olduğunu anlamak neredeyse imkânsızdı. Krupa videonun altına “rahatlayın” yazdı.

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