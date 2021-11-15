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Dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü "Doktor" Valentino Rossi, pistlere veda etti

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı.
Dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü "Doktor" Valentino Rossi, pistlere veda etti

1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı.

Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

 

Hürriyet.

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