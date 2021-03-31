Haber Global'de yer alan habere göre, rapçi Lil Nas X ve MSCHF isimli kolektifin ortak tasarımı spor ayakkabılar, Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı. Nike, herhangi bir bağlantısının olmadığını açıkladırken, kırmızı ve siyah renkli ayakkabıların üzerinde kırmızı boya ve bir damla insan kanı olduğu belirtildi.