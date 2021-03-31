Dünyaca ünlü rapçi içinde insan kanı olan spor ayakkabı tasarladı
Haber Global'de yer alan habere göre, rapçi Lil Nas X ve MSCHF isimli kolektifin ortak tasarımı spor ayakkabılar, Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı. Nike, herhangi bir bağlantısının olmadığını açıkladırken, kırmızı ve siyah renkli ayakkabıların üzerinde kırmızı boya ve bir damla insan kanı olduğu belirtildi.
Rapçi Lil Nas X, MSCHF isimli bir sanat kolektifi ile birlikte, üzerinde bir damla insan kanı olan Satan Shoes (Şeytan Ayakkabılar) isimli spor ayakkabılar çıkardı
31 Mart 2021 Çarşamba 08:45
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