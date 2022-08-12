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Dünyaca ünlü sanatçı ve yazar Jean-Jacques Sempe yaşamını yitirdi

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Türkiye'de Pıtırcık serisiyle tanınan dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, 89 yaşında yaşama veda etti.
Dünyaca ünlü sanatçı ve yazar Jean-Jacques Sempe yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe 89 yaşında yaşamını yitirdi. Türkçeye “Pıtırcık” adıyla çevrilen Le Petit Nicolas serisiyle tanınan ve naif çizimiyle Fransa’nın en çok satan yazar ve çizerlerinden biri olan Sempe’nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Dünya çapında 15 milyondan fazla satan Sempe’nin ölümüyle ilgili açıklamayı arkadaşı Marc Lecarpentier yaptı. Lecarpentier, “Çizer Jean-Jacques Sempe, perşembe akşamı 89 yaşında huzur içinde yaşamını yitirdi. Yazlık evinde yanında eşi ve yakın arkadaşları varken yaşamını yitirdi” dedi.

Pıtırcık serisi 40’tan fazla ülkede 15 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.

Çocukken caz piyanisti olmak isteyen fakat okulu yarıda bırakarak orduya katılan Sempe daha sonra çizer olarak iş bulmuştu. Asteriks serisinin yaratıcılarından Rene Goscinny ile yakın arkadaş olan Sempe’nin çizimleri 45 ülkede 15 milyondan fazla satmıştı. Eserleri film ve çizgi filme aktarılan Sempe’nin yumuşak çizgileri ve esprileri alametifarikası haline gelmişti.

Koruyucu ailelerde zorlu koşullarda bir çocukluk geçiren Sempe 2018 yılında verdiği demeçte “Pıtırcık serisi çocukken yaşadığım zorlukları hatırlatırken her şeyin iyi sonuçlanacağını gösteriyor” dedi.

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