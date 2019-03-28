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Dünyaca ünlü tasarımcı Ginette Caron DAÜ’de öğrencilerle bir araya geldi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü “7. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında dünyaca ünlü tasarımcı Ginette Caron’u öğrencilerle buluşturdu.
Dünyaca ünlü tasarımcı Ginette Caron DAÜ’de öğrencilerle bir araya geldi

Ginette Caron aralarında Benetton ve Prada’nın da bulunduğu birçok önemli firmada tasarımcı (kurumsal kimlik, grafik tasarım, ambalaj, yönlendirme işaretleri, sergileme  tasarımı, vb.) ve sanat yönetmeni olarak çalıştıktan sonra şu anda Milano’da “Ginette Caron Communication Design” adlı kendine ait stüdyosunda çalışmalarına devam ediyor. Caron’un Barilla, Bulgari, Fabriano Butique, Ferragamo, Knoll, Moleskine, San Carlo, Swatch, TV5 ve Vatikan gibi önemli müşterileri bulunuyor.

 

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ve Öğretim Üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen “Form Comes From Wonder” (Form Meraktan Gelir) başlıklı sunumunda, Ginette Caron tasarım süreçleri ve konsept geliştirme gibi konularda katılımcılara birçok yararlı ve doyurucu bilgiler aktardı. Caron gerçekleştirdiği sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 2017 yılında Kanada’nın kültür elçisi olarak da seçilen Ginette Caron’un bölüm bünyesinde yer alan ve dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersinin konuğu olarak önümüzdeki yıl tekrar öğrencilerle buluşacağını bildirdi.

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