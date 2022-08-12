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Dünyaca ünlü web sitelerinde yasa dışı silah satışı: 300 liradan daha düşük fiyata

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Times'ın haberine göre; birbirinden ünlü alışveris sitesi yasa dışı silahların satılmasını sağlıyor. Amazon, eBay, Wish, AliExpress... Satıcılar site denetiminlerini atlatarak yasa dışı silah satıyor.
Dünyaca ünlü web sitelerinde yasa dışı silah satışı: 300 liradan daha düşük fiyata

Birleşik Krallık tüketici haklarını koruma kuruluşu Which’in yaptığı araştırma sonunda bıçak, muşta, kılıç gibi yasa dışı silahların alış veriş sitelerinde satıldığı görüldü.

Which, dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi Amazon’da, “trekking direkleri” olarak tanımlanan sürtünme kilitli coplar ve eBay’de 27 sterline tırtıklı bıçaklar satıldığını ortaya çıkardı.

Ayrıca kuruluş, bazı ürünlerin başlıklarında özel karakterler kullanılarak Amazon’da algılanmamalarının sağlandığını ortaya çıkardı. Örneğin; bir ürün web sitesinde “bătõ” ismiyle listeleniyor.

EN GENİŞ SİLAH YELPAZESİ ALiEXPRESS’E AİT

Which, en geniş silah yelpazesini AliExpress ve Wish’te buldu, “otomatik açılan bıçak” aramalarında 10 sterlinin altında düzinelerce yasa dışı silahlar listelendi.

Wish’te ise kemer tokası bıçağı ve 1 sterline satılan bir cüzdanda saklanmak üzere tasarlanmış bir bıçak da dahil olmak üzere bir dizi gizli bıçak buldu.

Ayrıca kuruluş, ilk silah aramalarından sonra algoritmalar tarafından dört platformda da ek yasaklı silahların önerildiğini de buldu. Bu da pazaryerlerinin yalnızca yasa dışı ürünlerin satışını kolaylaştırmakla kalmayıp, kullanıcılara diğer yasa dışı veya tehlikeli ürünleri tavsiye ettiği anlamına geliyor.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Soruşturmanın ardından Amazon ve eBay, Which tarafından bildirilen tüm listeleri kaldırdıklarını söyledi. Wish ise listeleri kaldırma sürecinde olduğunu söyledi.

Amazon, cop satıcılarına karşı yaptırımlar uygulanacağını ve eBay de ürünlerin neden İngiliz alıcılara engellenmediğini araştıracağını söyledi.

AliExpress de listeleri kaldırdığını söyledi; ancak Which, sitenin yanıtından sonra 2,83 pound karşılığında bir kendini savunma bıçağı sunan promosyon e-postası aldı.

2019 Saldırı Silahları Yasası, belirli silahlara sahip olmayı yasa dışı hale getirmişti. Bunların satışı, ithalatı, tedariki, üretimi ve kamuda bulundurulması ise zaten yasa dışıydı.

“ENGELLENMELERİ GEREKİR”

Tüketici koruma politikası başkanı Sue Davies şunları söyledi: “Son araştırmamızın çevrimiçi pazarlarda olağanüstü ucuz fiyatlarla satılan yasa dışı silahları ortaya çıkarması ve bu teknoloji firmalarının ek tehlikeli maddeleri de piyasaya sürmesi rahatsız edici. Bu, bu platformlar tarafından yapılan kontroller ve izleme konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor. Çevrimiçi pazaryerlerinin daha fazla sorumluluk alması ve sitelerinde yasa dışı silahların görünmesini engellemesi gerektiği açık.”

Liverpool John Moores Üniversitesi’nde polislik alanında öğretim görevlisi olarak çalışan eski dedektif Richard Carr şunları söyledi: “Web sitelerinin bu tür ürünleri satmasına ahlaki açıdan şaşırdım. Bu tür silahlar, suç niyeti taşıyan kişilerin eline geçtiğinde, bu sonuç felaket olabilir.”

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