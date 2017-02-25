Dünyaca Ünlü Yıldızlar Oscar Kıyafetlerini Nasıl Seçiyor?

Eğer mezuniyetinize ya da arkadaşınızın düğününe giyeceğiniz kıyafeti bulmak zor geliyorsa, bir de onların hikayelerini dinleyin...

1. Adaylar ve sunucular açıklandığı an saç stilistleri, makyözler ve stilistler hemen tutulur.

"Başka bir kırmızı halı için bir iki haftadan önce elbiseleri bulmaya başlayabilirim" diyor Ladino ve hemen ekliyor;" Ancak Oscar için hemen çalışmaya başlıyoruz". Her ne kadar İlkbahar tasarımları Ocak'ta gösterime sunulsa da, birçok tasarımcı en nadide parçalarını bu tür defilelerde göstermez. Bunun nedeni ise tasarımcıların ünlülerin daha önceden giyilmiş kıyafetleri giymeyeceklerini biliyor olmaları. Yıldızlar tarafından elbiselere talep gelmese bile özel kreasyonlarını kırmızı halı için saklarlar.

2. Stilistler, tek bir etkinlik için 30 elbise bulabilir.

McNeal, "Bir temanız var ve bu tema üzerinde ilerliyorsunuz" diyor ve ekliyor: "Fakat bazen başka bir şey görüyorsunuz ve tamamen farklı seçeneklere yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Ünlülerin nasıl hissedeceğini asla bilemezsiniz; bu nedenle elinizde bolca seçenek olması gerek. "

Ladino, "Genelde sadece 10 parça kadar elbise gösteririm ancak bu ünlüye göre de değişir, bazı için yalnızca birkaç seçenek yeterlidir. Yeni biriyle çalışmaya başlarsam daha fazla göstermem gerekebilir. Eğer ilk defa Oscar'a katılacak biri olursa - ki bu biraz zor ihtimaldir- ona birçok farklı seçenek sunmam gerekebilir. Aslında sorun ünlülerde değil, giyilecek az elbise olmasında!"

3. Herkes kendi rütbesine göre giyinir!

Kırmızı halıda giyinmek söz konusu olduğunda hep bir hiyerarşi vardır. Ladino, " Sıra şöyle gider: adaylar, sunucular, katılımcılar ve sadece partiye katılabilenler. Kırmızı halının TV sunucuları ise aşağılara düşer, bu nedenle onlar genelde hiç duymadığınız tasarımcıları giyerler.

4. Kendi elbisenizi asla satın almamalısınız!

"Bu yılın başlarında Golden Globes'da Hayden Panettiere'i hatırlıyor musunuz? Kırmızı halı üzerine giydiği Tom Ford elbisesini satın almıştı ve internette aylarca bu konuşulmuştu. Her ne kadar Tom Ford onun yanında olup, çiçekler gönderse de, bu büyük bir yanlış! Elbiseleri sadece ödünç alırsınız asla satın almazsınız" diyor Ladino.

5. Elbiselerin tadilatı dört saate kadar sürebilir.

"Tabii bu biraz da ünlülere ve onlarla olan ilişkinize de bağlıdır" diyor McNeal. "Bazen yalnızca bir saat sürer. Ancak özellikle daha önce birlikte çalışmadıysanız, bu süre çok daha daha uzun olabilir."

6. Saç ve makyaj yaklaşık iki saat sürer.

Ancak işin içine vücut makyajı veya yoğun yüz makyajı girerse bu durum dört saate kadar uzayabilir.

7. 1.000.000 doların üzerinde kiralanmış değerli takılar her zaman kendi korumalarıyla birlikte gelir.

Bazen bu takıları koruyan korumalar ünlülerle kırmızı halıda yürürler ancak asla mekana girmezler.

8. Ünlüler asla iç çamaşırları giymezler.

McNeal, "Stilistler her zaman kendi iç çamaşırlarını getirir çünkü bu iç çamaşırları kıyafete özel dikilir." diyor ve ekliyor "Bu bizim işimizin bir parçası ve genelde sütyen yerine bantlar ya da yapışkan büstiyerler tercih ederiz."

9. Terziler şarttır.

Ladino, "Her zaman hazırda bir terzim vardır" diyor. "Bunun için bütçem yoksa işi mahvedebilirim".

10. Limuzin gereklidir!

Herkes tamamen lüks olsun diye limuzin kullanıldığını düşünse de, limuzin tamamen elbiselerin buruşmaması ve saçlarının bozulmaması için kullanılır!