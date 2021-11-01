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Dünyada 2019'da Genç Yaşta Ölenlerin Yaklaşık Üçte İkisi Erkek

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Bir araştırmaya göre dünya genelinde 2019 yılında genç yaşta hayatını kaybedenlerin yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturuyor.
Dünyada 2019'da Genç Yaşta Ölenlerin Yaklaşık Üçte İkisi Erkek

Önde gelen bilimsel tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, şiddet, madde kullanımı ve kazalar nedeniyle gerçekleşen 10-24 yaş aralığındaki genç ölümlerin yaklaşık üçte ikisini erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

Araştırmada, söz konusu yaş grubunda genç veya genç yetişkin erkeklerde ölüm oranının kadınlardan fazla olduğu belirtilerek, ölüm oranlarındaki cinsiyet farkının birçok ülkede büyüme eğilimi gösterdiği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Araştırmanın yazarlarından College London Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünden Joseph Ward, erkeklerde yüksek oranda görülen genç ölümlerin ağırlıklı olarak şiddet, travma ve madde kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini, verilerin ölüm nedenleriyle mücadeledeki başarısızlığı gözler önüne serdiğini aktardı.

Araştırmaya göre 2019 yılında 10-24 yaş aralığındaki genç ölümlerinin yüzde 61’ini erkekler oluşturuyor.

Erkekler için erken yaşta ölüm nedenleri yaşa ve bölgelere göre değişkenlik gösterirken, 10-14 yaş aralığındaki ölümlerin çoğunun kazalardan kaynaklandığı belirtildi.

Latin Amerika ve Karayipler’de erkeklerin genç ölüm oranının kadınların üç katından fazla olduğu kaydedilirken, son 20 yılda oranlarda herhangi bir iyileşmenin olmadığı bölgelerde genç ölümlerin en büyük nedeni şiddet ve çatışma olarak gösteriliyor.

Öte yandan Güney Asya ve Sahraaltı Afrika’da, kirli su ve yiyecek tüketimi sebebiyle ortaya çıkan hastalıkların genç ölümlere neden olduğu aktarıldı.

Araştırmada, küresel ölçekte genç kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik programların genç erkekleri göz ardı ettiği belirtildi.

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