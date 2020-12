Yılın ilk çeyreğine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in dışına yayılarak birçok ülkede can kaybına neden olması ve salgına dönüşerek ülkelerde karantina uygulamasının başlaması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürülmesi, İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "insani hata" sonucu düşürülmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sözde barış planını açıklayarak Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söylemesi damga vurdu.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan'a ilk kez ekip göndererek araştırmalara başladı. Çin'in farklı kentlerine yayılmasının ardından dünyada birçok ülke ve bölgeye de sıçrayan ve can almaya başlayan hastalık salgın ilan edildi. Dünyada alınan önlemler kapsamında "maskeler" günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi, karantina, seyahat kısıtlaması gibi uygulamalara geçildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta havaalanına düzenlediği füze saldırısında öldürüldü. Süleymani'nin ölümü bölgede İran-ABD gerilimini artırdı. İran, ABD'nin Irak’taki üslerini peş peşe vurdu, ABD ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı aldı. Tarafların on yıllardır süren gerginliği bu gelişmelerin ardından had safhaya çıktı, hatta "Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıda mı?" sorularını gündeme getirdi.

Bu dönemde ABD'nin Irak'taki üslerini vuran İran'da, Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü ve uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

Fransa'da emeklilik reformu, Şili'de hükümet krizi, Lübnan'da ekonomik kriz ve Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protesto edildi, bu gösteriler yer yer şiddet olaylarına dönüştü ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurdu. Trump, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı. Plana birçok ülke ve kuruluş tepki gösterirken, dünya genelinde Müslümanlar sokaklara dökülerek planı protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Kudüs satılık değildir." diyerek planı reddetti.

2020'nin ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

2 Ocak

- Çin'de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) benzetilen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda 59 kişi hayatını kaybetti.

- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

3 Ocak

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

5 Ocak

- İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

7 Ocak

- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi 8 Ocak'ta yapıldı.

- İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

8 Ocak

- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu açıkladı. İran, saldırılarda en az 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Ancak Amerikalı yetkililer, saldırıda hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırdığını bildirdi.

- İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ocak'ta uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

- İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.

9 Ocak

- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

10 Ocak

- Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında 89 kişi hayatını kaybetti.

11 Ocak

- Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti ve ülkede 3 gün yas ilan edildi.

15 Ocak

- Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı. Ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyarak dışarıyla iletişimlerini kesti. Mısır polisinin bu davranışı uluslararası kamuoyundan tepki çekti. Gözaltına alınanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı 16 Ocak'ta, Mısır vatandaşı 3 çalışan 19 Ocak'ta 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

16 Ocak

- Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline ilişkin iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

23 Ocak

- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetti. UAD, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar verdi.

24 Ocak

- İskoçya polis teşkilatı başörtüsünü resmi üniforma seçenekleri arasına dahil etti.

26 Ocak

- Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

- Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu başarıyla tamamlandı.

28 Ocak

- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

31 Ocak

- Birleşik Krallık, 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.

4 Şubat

- ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı. Paterson Polis Teşkilatında 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.

5 Şubat

- ABD Başkanı Donald Trump, Senatoda yapılan oylamada kendisine yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddelerinin oylamasında aklandı.

7 Şubat

- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı.

9 Şubat

- İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 4 saat 56 dakika geçerek sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor kırdı.

11 Şubat

- Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse'nin faillerinden ikisi için idam kararı aldı.

13 Şubat

- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti.

18 Şubat

- Afganistan Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de düzenlenen seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.

19 Şubat

- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

23 Şubat

- Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

- Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 4 günde 53 sivil hayatını kaybetti. Ülke genelinde Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda 79 sivil hayatını kaybetti.

25 Şubat

- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

- Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

28 Şubat

- İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

29 Şubat

- ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"nı imzaladı.

2 Mart

- BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı. Bu göreve 20 Kasım’da halihazırda BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Bulgar diplomat Nickolay Mladenov atandı.

4 Mart

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan ve 2 bin 264 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi.

6 Mart

- Londra'nın finans merkezi City of London, 3 yıl önce Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii'ye verilen "Freedom of City" adlı ödülü Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle geri çekti.

8 Mart

- İran'da mart ve nisan ayında "alkolün Kovid-19'a iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki kullanarak zehirlenen 728 kişi hayatını kaybetti.

10 Mart

- Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti.

11 Mart

- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u küresel salgın ilan etti.

17 Mart

- NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladı. Kuzey Makedonya, 27 Mart'ta tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.

23 Mart

- Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda, 98 asker yaşamını yitirdi.

24 Mart

- Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedeni bulundu.

26 Mart

- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

28 Mart

- Filistinli kadın gerilla Theresa Halsa (66) Ürdün'de hayatını kaybetti.