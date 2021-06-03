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Dünyada 2021'in ilk çeyreğinde turizm %83 azaldı

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2021 yılının ilk çeyreğinde dünyadaki turist sayısının 2020'nin aynı dönemine oranla yüzde 83 azaldığını açıkladı.
Dünyada 2021'in ilk çeyreğinde turizm %83 azaldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2021 yılının ilk çeyreğinde dünyadaki turist sayısının 2020'nin aynı dönemine oranla yüzde 83 azaldığını açıkladı.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BMDTÖ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizmde 2021'nin ocak-mart aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 183 milyon daha az turistin seyahat ettiğini ve bunun yüzde 83'lük bir düşüşe karşılık geldiğini bildirdi.

En fazla düşüşün Asya-Pasifik (yüzde 91) bölgesinde olduğunu, bunu Avrupa (yüzde 83), Afrika (yüzde 81), Orta Doğu (yüzde 78) ve Amerika'nın (yüzde 71) takip ettiği kaydedildi.

Salgından dolayı 2020'nin turizmde en kötü yıl olarak anıldığını hatırlatan Dünya Turizm Örgütü, sektörde güvenin yavaş yavaş geri döndüğüne vurgu yaptı.

Sektörün uzmanlarının, mayıs-ağustos döneminde beklentilerini çok az da olsa olumlu yönde güncellediği, aşılama sürecinin pazarda yeni umutlar oluşturduğu ifade edildi.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Taleplerde önemli ölçüde artış var ve güvenin yavaş yavaş yeniden tesis edildiğini görüyoruz. Aşılar, sektörde toparlamanın anahtarı olacak ama kuzey yarımkürede bir toparlanma görmek istiyorsak, testleri daha kolay ve uygun maliyetli hale getirip, iletişim ve koordinasyonu iyileştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan örgütün yayımladığı ankette, uzmanların yaklaşık yarısının turizmde salgından önceki 2019 verilerine 2024'ten önce ulaşılmasını beklemediği görüldü.

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