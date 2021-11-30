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Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"

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Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"
Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"

Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında uzmanlaşmış kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünyada internet kullanımıyla ilgili yeni verileri içeren raporu açıkladı.

İnternet kullanan tahmini insan sayısı, 2019'da 4,1 milyarken 2021'de 4,9 milyara çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımı yaygınlaştı. Ancak dünyanın fakir ülkeleri bu konuda hala çok geride.

İnternet kullanımı konusunda büyük bir eşitsizlik var

Raporda, internet kullanımındaki artışın küresel kalkınma için iyi bir haber olduğuna ve bununla birlikte bu rakamların dünya genelindeki internet kullanımı eşitsizliğini yansıttığına yer verildi.

Hala "çevrim dışı" olan 2,9 milyar insanın tahminen yüzde 96'sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

4,9 milyar internet kullanıcısının da yüz milyonlarcası internete nadiren bağlanıyor ve düşük bağlantı hızına sahip.

Raporla ilgili açıklama yapan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrim içiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var" dedi.

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