  • BIST 91.527
  • Altın 216,094
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0378
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Dünyada 3 gün tatil, 4 gün iş dönemi başladı

»
Dünya genelindeki şirketler yavaş yavaş haftada dört gün çalışma modeline geçiş yapıyor. Yapılan araştırmalara ve deneylere göre bu yeni modelin verimliliği arttırdığı ve tükenmişlik sendromu ile stresin de azalttığı görülüyor.
Dünyada 3 gün tatil, 4 gün iş dönemi başladı

Dünya genelindeki şirketler yavaş yavaş haftada dört gün çalışma modeline geçiş yapıyor. Yapılan araştırmalara ve deneylere göre bu yeni modelin verimliliği arttırdığı ve tükenmişlik sendromu ile stresin de azalttığı görülüyor.

Dört günlük çalışma modelini deneyen Yeni Zelandalı Perpetual Guardians şirketi, sonuçtan gayet memnun. 230 çalışanı bulunan şirketin 2 aylık bir süreçte dört günlük çalışma modeli denemesin sonucu iş stresinin önemli bir ölçüde azaldığı ve şirkete bağlılık oranının ise arttığı açıklandı. Verimlilik ise doğrudan değişmedi.

Berlinli bir bilgisayar şirketi olan Planio da haftada dört gün çalışma modeline tam geçiş yapmış olan şirketlerden biri. Şirketin patronu Jan Schulz-Hofen ise bu değişimle ilgili şunları söylüyor:

Yakın zamanda sekiz ülkede 3 bin işçiyle yapılan bir araştırmaya göre işçilerin yaklaşık yarısı sekteye uğratılmadıkları takdirde günde beş saatte tüm işlerini halledebileceklerini söylüyor. Oysaki pek çok kişi haftada en az 40 saat çalışıyor. Türkiye’de bu rakam ortalama 60 saat.

Diğer ülkelerde durum nasıl?

Diğer ülkelerde de bu dört günlük çalışma sistemi fazlasıyla gündemde. Mesela Japonya'da devlet, şirketlere üç gün tatil konusunda teşvikte bulunuyor. İngiltere'de İşçi Partisi'nin de desteğini alan İngiliz İşçi Sendikaları Kongresi, maaşlarda bir kesinti olmaksızın şirketlerin dört gün çalışma modeline geçmesi konusunda baskı uyguluyor.

ABD, Britanya ve Almanya’da haftada dört gün çalışmaya başlayan işçiler tecrübelerini şöyle anlatıyor:

“Beş günde yapacağım işten daha fazlasını dört günde yapabiliyorum.” “Dört günde daha hızlı olmam gerektiğimi fark ettim ve cuma tatilime odaklandım.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mazhar Alanson: Aşk şarkısı sanıyorsunuz, ben onu Kabe için yazdım23 Aralık 2018 Pazar 22:30
  • Kalıcı dövme yaptıranlara MR uyarısı!23 Aralık 2018 Pazar 22:00
  • Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı23 Aralık 2018 Pazar 20:02
  • 'Sosyal medyadaki anormal davranışlar bir eksikliği giderme çabası'23 Aralık 2018 Pazar 19:35
  • Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?23 Aralık 2018 Pazar 19:24
  • 2013 Filipinler güzeli zayıflarken neredeyse ölüyordu23 Aralık 2018 Pazar 18:25
  • Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatıldı23 Aralık 2018 Pazar 17:42
  • Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)23 Aralık 2018 Pazar 12:28
  • Dünyanın ilk kafa nakli ameliyatında son dakika gelişmesi22 Aralık 2018 Cumartesi 19:10
  • Çıplak fotoğrafını paylaşarak sanat mesajı verdi22 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti