Dünyada 661 bin insan pandemi döneminde yurdundan edildi

Norveç Sığınmacılar Konseyi (NRC), dünya genelinde en az 661 bin kişinin 23 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında silahlı çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Telesur'da yer alan habere göre, konseyin "Çapraz ateş ve Covid-19: Yerlerinden edilen siviller için çifte kriz" başlıklı raporunda silahlı çatışmalar ve şiddetin yüz binlerce insanı Covid-19 pandemisi döneminde evlerini terk etmek zorunda bıraktığına dikkat çekildi.

NCR Genel Sekreteri Jan Egeland, "Çatışmalardan etkilenen ülkeler, aynı zamanda Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkeler oldu. Bu ülkelerde görülen şiddet nedeniyle milyonlarca insan yurdunu terk etti. Bu insanlar şu an virüsün yayılmaya elverişli olduğu, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşıyorlar" açıklamasında bulundu.

Dünyada pandemi dönemine rağmen 19 ülkede silahlı çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart tarihinde pandemiyle mücadeleye odaklanmak için tüm ülkelere küresel ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Egeland, "Savaşan ülkelerin dahi ateşkes çağrısını desteklemesine karşın çatışmalar durmadı. Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyon 9 Nisan'da tek taraflı ateşkes ilan etmişti, ancak hava saldırılarını durdurmadı."

Yurdunu terk edenlerin en çok Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi. Dünyada yerinden olan insanların yüzde 75'i burada görüldü. Bu oran, 480 bin kişiye tekabül ediyor.

Yemen, Afganistan, Orta Afrika Bölgesi, Suriye, Somali ve Myanmar'da da durumun endişe verici olduğu kaydedildi.