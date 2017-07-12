 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.054
  • Altın 141,465
  • Dolar 3,6113
  • Euro 4,1340
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor

» »
Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, 23 milyon kişinin ise bunun için hazırlık yaptığını gösterdi.

IOM, Gallup şirketine 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.

Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.

EN ÇOK ABD'YE GİTMEK İSTİYORLAR

Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti.

Türkiye en göç edilmek istenilen ülkeler arasında 15. sırada yer aldı.
Göç etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya'da yaşayan kişilerden oluştu. Avrupalılar arasından, başka ülkelere en çok göç etmek isteyen halkların İtalyanlar ve İspanyollar olduğu tespit edildi. İtalya ve İspanya aynı zamanda diğer ülke vatandaşlarının en çok göç etmek istediği ülkeler oldu.

Göç hazırlığı yapanların büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşayan, en az orta öğretim mezunu, genç ve bekar erkekler olduğu da saptandı.

Uluslararası hukuka göre ülkelerin savaş ve doğal afet gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilere yönelik yasal yükümlülükleri olsa da daha iyi yaşam kurma hayali ile yola çıkan göçmenler için benzer yükümlülükler bulunmuyor. Birçok ülke göçmen kabul ederken başvuranlarda eğitim ve nitelik gibi unsurlar arıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında ateşkeste anlaştı08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:55
  • İsrail'den UNESCO'nun Kudüs kararına tepki06 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
  • Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz06 Temmuz 2017 Perşembe 10:05
  • Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:21
  • Rakka operasyonu: Kentin tarihi surları aşıldı04 Temmuz 2017 Salı 16:58
  • BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama04 Temmuz 2017 Salı 09:40
  • Katar krizinde ek süre: Doha'ya 48 saat verildi03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:04
  • Yemen'e 403 tonluk tıbbi yardım03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
  • “Katar 13 maddelik talep listesini reddedecek"02 Temmuz 2017 Pazar 13:36
  • İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurdu02 Temmuz 2017 Pazar 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti