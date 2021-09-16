Dünyada 90 kişide görülen tümörden kurtuldu

Tekirdağ'da yaşayan 42 yaşındaki Esengül Özbek, bacaklarında artan kuvvetsizlik ve hissizlik şikayetiyle gittiği hastanede, kendisine dünyada bugüne kadar sadece 90 kişide görülen omurilik tömürü teşhisi konuldu. Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Polikliniği'nde hassas bir bilgisayar sistemiyle yapılan cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuşan Esengül Özbek, "Doktorlarıma ne kadar teşekkür etsem az" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Tekirdağlı Esengül Özbek'e (42) benzer bir patoloji sonucunun 2010 yılına kadar dünyada sadece 90 hastada bildirildiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Özkan Özger, "Tıp literatürüne vaka raporu olarak girebilecek bu sonuç, iyi huylu olması nedeniyle hem hastamızı hem de beni oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı. Bu tümörlerin merkezi sinir sisteminin tüm bölgelerinde görülebildiğinden bahseden Doç. Dr. Özkan Özger, "Tıp dilinde 'pür epidural kavernöz hemanjiyom' olarak adlandırdığımız bu tümörlerin omurilik kanal boşluğunda oluşması çok nadir olarak karşılaştığımız bir durum. Hastamızda oluşan tümörün yerleşim yeri de bu bölgedeydi. Çok düşük oranda karşılaştığımız bu tümörlerin belirtileri ve radyolojik açıdan görünümleri de farklılıklar gösterebilir. Hatta başka tümörlerle karışabilir" şeklinde konuştu.

MUTLAKA UZMAN HEKİME BAŞVURULMALI

Bu tür hastalarda tümörün yerleşimine göre kol ve bacaklarda ağrı, kuvvetsizlik, duyu kusuru, reflekslerde artma ya da azalma, idrar kaçırma, kaslarda erime, yanma ve sızlama, yutma güçlüğü gibi şikâyet ve bulguların ortaya çıkabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özkan Özger, "Günümüzde ameliyatlar gelişmiş bilgisayar sistemi ve mikroskop sayesinde oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu yüzden söz konusu şikâyetlere sahip olan hastalar mutlaka bir uzman hekime başvurmalı." dedi.

TANIDA MRG BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Omurilik kanalının mutlaka manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tetkik edilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Özkan Özger, şu bilgileri paylaştı; "Bu tümörlerin tanısının koyulmasında MRG en iyi yöntemdir. Özellikle içine kanama olmamış pür epidural kavernöz hemanjiyomlarda MRG görüntüleri spesifiktir. Buna rağmen menenjiyom, lenfoma, ve metastaz yapmış kanser türlerinden her zaman ayırt edilemeyebilir."

TEDAVİSİ CERRAHİ

Özellikle kanama olmuş olan tümörlerin nörolojik açıdan oluşacak problemleri artıracağını ve bu vakaların tanı koyulduktan sonra çok kısa zaman içerisinde ameliyata alınması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Özkan Özger, "Spinal bölgede meydana gelen pür epidural kavernöz hemanjiyomların birincil tedavi yöntemi cerrahidir. Bugüne kadar rapor edilen vakaların çoğunda cerrahi tedavi yöntemi kullanılmış ve nörolojik bulgularda iyileşme olduğu görüldü. Hastamızın ameliyatı da başarılı bir şeklide tamamlandı ve şikâyetleri sona erdi" diye konuştu.

ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Rahatsızlığının başladığı ilk günden itibaren şikâyetlerinin yarattığı tedirginlik ve bu dönemde yaşadığı olumsuzluklara rağmen tedavi sürecinin başarılı geçtiğini vurgulayan Esengül Özbek ise "Özellikle bacaklarımda yaşadığım kuvvetsizlik ve hissizlik şikâyeti hayatımı olumsuz etkiliyordu. Hastalığımın teşhisi koyulduktan sonra Doç. Dr. Özkan Bey'e de muayene oldum. Kendisi başvurduğum ilk günden beri benimle çok titiz bir şeklide ilgilendi ve tedavi sürecimin başından sonuna kadar her aşamada desteğini esirgemedi. Çok şükür tedavi başarılı oldu ve eski sağlığıma kavuştum. Özkan Bey ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

ŞİKÂYETLERİNDEN HIZLA KURTULDU

Hastası Esengül Özbek'in tedavi ve iyileşme süreçlerinden bahseden Doç. Dr. Özkan Özger şu ifadeleri kullandı: "Esengül Hanım'ın tedavi sürecinde başından sonuna kadar çok titiz ve uyumlu bir şekilde ilerledik. Tümörün çok nadir karşılaşılan bir bölgede oluşu ve bu bölgenin hassas bir yer olması sebebiyle öncelikle hastamızı mental olarak rahatlattık sonrasında ise tedavinin esas kısmı olan cerrahiyi gerçekleştirdik. Ameliyat mikrocerrahi teknik ile yapıldı. Ameliyat sırasında bilgisayar destekli bir sistem ile tümörün bölgeden daha güvenli temizlenmesi sağlandı. Cerrahi girişim sonrasında tümörün yaptığı basıncın ortadan kalmasına bağlı olarak hastamız hızla iyileşmeye başladı. Bacaklarındaki kuvvetsizlik ve hissizlik ortadan kalktı. Tabi burada hastamızın tavsiyelerimize uyması da bu süreci hızlandırdı diyebiliriz."