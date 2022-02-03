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Dünyada Bir İlk: Hücre Tedavisi İle Kanseri Yendi

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ABD'de kansere karşı CAR-T tedavisi gören kronik lenfositik lösemiden muzdarip iki hastanın 10 yıl sonra bile vücutlarında herhangi bir kanser hücresi geliştirmediği ve hastalığı tamamen yendikleri belirlendi.
Dünyada Bir İlk: Hücre Tedavisi İle Kanseri Yendi

Bağışıklık hücrelerini belirli kanser türlerini hedef alacak şekilde tetikleyerek, hücre terapisi ile kanseri yenen iki hastanın, 10 yıl sonra bile kanser ile ilgili hiçbir belirti taşımadığı belirlendi.

CAR – kimerik antijen reseptörü – T-hücre tedavisi, kanser hücrelerini tanımak ve yok etmek için bireyin T-hücrelerini analiz eder. T-hücreleri, kanser hücreleri de dahil olmak üzere yabancı hücreleri tanıyabilen ve yok edebilen bir tür beyaz kan hücresidir, ancak kanser, bağışıklık tespitinden kaçınmada çok iyi olduğu için, genellikle tespit edilemeyebilir. CAR T hücreleri, kanser hücrelerini tespit etmede daha iyi olmaları için tasarlanmıştır.

İLK KEZ İNGİLTERE’DE UYGULANDI 

İlk kez İngiltere’de uygulanan terapinin, B hücreli akut lenfoblastik lösemili (ALL) çocuklarda ve belirli lenfoma türlerine sahip yetişkinlerde kullanım için onay aldığı açıklandı.
Denemelerde, CAR-T tedavisi olağanüstü başarılı oldu, yaşamak için ayları olan hastaların hayatını kurtarırken, uzun süreli etkileri ise bilinmiyordu.

Şimdi, Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof Carl June ve meslektaşları, ilk kez bu tedavinin 10 yıl sonraki etkilerini incelediği bir raporu yayımladı. Buna göre, CAR-T tedavisi gören kronik lenfositik lösemiden muzdarip iki hastanın iyileştiği, 10 yıl sonra bile semptomların görülmediği belirlendi.

Hastalardan biri olan Doug Olson, tedavisinin ardından yarı maraton koşmaya başladığını söyledi. Araştırmacılar hastaların kanını incelediklerinde, kanser hücrelerini çoğaltabilen ve öldürebilen CAR T hücrelerinin halen vücutlarında olduğunu buldu.

June, “Bu hücrelere canlı bir terapi diyoruz, ancak infüzyondan 10 yıl sonra hala kanser hücrelerini öldürebilmeleri bizim için büyük bir sürpriz oldu” dedi. CAR T- hücreler 10 yıl sonra da devriyede. Devam ediyorlar ve işlevseller. ”

UCL Kanser Enstitüsü CAR T-hücre programı direktörü Prof Martin Pule, makaleyi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. “On yıl önce, CAR T-hücre tedavisi çok az sayıda bilim insanı tarafından keşfedilen terapötik bir yaklaşımdı ve uç bir yaklaşım olarak kabul edilmişti.” dedi. “Bu makale bize, CAR T hücrelerinin, on yıl süren kemoterapi remisyonlarına artık yanıt vermeyen kanserli hastalara verebileceğini gösteriyor.”

Araştırmaya katılan Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof David Porter, ekibin ne kadar başarılı olacağına hazırlıksız olduğunu söyledi. “Kanser doktorları ‘tedavi etmek’ gibi kelimeleri hafifçe veya açıkçası çok sık kullanmazlar. Ama şimdi Doug gibi nüksetmeyen hastalarımız var ve gerçekten ‘tedavi’ kelimesini kullanmaya başlayabileceğimize inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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