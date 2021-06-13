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SON DAKİKADünyada bir ilk: İsrail hayvan kürkü ticaretini yasakladı

Dünyada bir ilk: İsrail hayvan kürkü ticaretini yasakladı

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Söz konusu yeni yasağa göre, ülkede kürk satışına sadece bilimsel araştırma, eğitim, dini ve geleneksel amaçlar için izin verilecek.
Dünyada bir ilk: İsrail hayvan kürkü ticaretini yasakladı

İsrail, moda endüstrisinde kürk ticaretini yasakladığını tüm dünyaya duyurdu. Kürk ticaretini yasaklayan ilk ülke olan İsrail’de yasak, altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Jerusalem Post‘ta yer alan habere göre, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yasağı, “Kürk endüstrisi dünya genelinde milyonlarca hayvanın ölümüne neden oldu ve anlatılamaz bir zalimlik ve acıya yol açıyor” ifadeleriyle duyurdu.

‘Hayvan derisi ve kürkü kullanmak ahlak dışı’

Bakan Gamliel, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hayvanların derisi ve kürkünü moda endüstrisi için kullanmak ahlak dışı ve kesinlikle gereksiz. Hayvan kürkü paltolar, onları yapan şiddetli katliam endüstrisinin üstünü örtemez. Bu düzenlemeyi imzalamak İsrail moda piyasasını hayvanlara ve çevreye daha duyarlı hale getirecek.”

‘Sayısız hayvan öldürülmeyecek’

Dünya çapında bir hayvan hakları organizasyonu olan PETA, İsrail’de uygulanacak bu yeni yasakla ilgili, “Bu tarihi zafer sayısız tilkiyi, vizonu, tavşanı ve diğer hayvanları derileri için vahşice öldürülmekten koruyacaktır” açıklamasını yaptı.

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