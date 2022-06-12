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Dünyada bir ilk: Kanada’da, her sigaranın üzerine uyarı konulacak

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Paketlerin üzerindeki uyarıların yeterince etkili olmadığı düşünülen Kanada’da hükümet, her bir sigaranın üzerine mesaj yazılmasını zorunlu kılmayı planlıyor.
Dünyada bir ilk: Kanada’da, her sigaranın üzerine uyarı konulacak
Kanada’da her bir sigaraya ayrı uyarı yazılacak

Dünyada, 20 yıl önce başlatılan, her paketteki uyarı mesajı ve görsellerinin etkisini yitirdiğini düşünen yetkililer bu uygulamayı başlatan ilk ülke olacak.

Dün basın toplantısı düzenleyen, akıl sağlığı ve bağımlılıktan sorumlu bakan Carolyn Bennett, paketlerdeki mesajlardan daha güçlü bir şey bulmaları gerektiğini düşünerek bu uygulamayı planladıklarını söyledi. Özellikle gençlerin sosyalleştikleri ortamlarda birbirlerinden sigara aldığını ve paketteki mesajı çoğunlukla görmediklerini ya da dikkatlerini çekmediğinin altını çizdi.

 

‘Çektiğiniz her nefeste zehir var’

Her sigaranın üzerinde, ”Çektiğiniz her nefeste zehir var” yazacak. Bunun yanı sıra, ”Sigara kanser yapar” benzeri, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini içeren mesajlar da yer alacak.

Deneme süreci bugün başladı. Hükümet, 2023’ün ikinci yarısında uygulamayı zorunlu kılmayı hedefliyor.

Canada Kanser Derneği’nden Rob Cunningham, her sigaranın üzerinde uyarı yer almasının çok yerinde olacağını, ciddi anlamda fark yaratacağını vurguladı ve dünyada da uygulanacağını umduğunu söyledi: ”Paketlerdeki mesajları görmemek, görmezden gelmek kolay. Ancak bu uygulamada her nefeste içinize zehir çektiğinizi anımsayacaksınız.”

 

‘Daha etkili olur’

Hükümetinin planı, ülkedeki Waterloo Üniversitesi’nin, ‘Uluslararası Tütün Kontrol Politikaları Değerlendirme Projesi’nin araştırmacıları arasında yer alan profesörlerinden Geoffrey Fong’dan da onay aldı: ”Bu güçlü, güzel bir hamle olur. Uyarıların etkileme gücünü artırır.”

Statistics Canada’nın geçen ay açıklanan verilerine göre nüfusun yüzde 10’u düzenli olarak sigara içiyor. Hükümet bu oranı 2035’e kadar yarıya indirmeyi hedefliyor.

Sigara tüketimini azaltmak, özellikle de gençlerin içmesine, sigaraya başlamasına engel olmak amacıyla dünya ülkelerinde farklı yönetmelik, yasal düzenlemelere gidiliyor. Britanya’da sigara satın alabilme yaşının her sene bir yaş yükseltilmesi, Danimarka’da 2010’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara ve nikotin ürünlerinin satışının yasaklanması gündemde.

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