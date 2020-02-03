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Dünyada bir ilk: Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor

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Şangay'da bir spor salonunun sahibi, müşterilerine videoyla egzersiz önerileri gönderiyor
Dünyada bir ilk: Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle, milyonlarca kişi için evden çalışmak artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk haline geldi. Çin'de şehir merkezlerini hayalet kasabalara dönüştüren Koronavirüs, fabrikalar, mağazalar, oteller ve restoranların kapalı olduğu bir durumda işletmelerin sanal dünyada faaliyetlerini sürdürmesine neden oldu.

Salgın nedeniyle Çin'de dünyanın en büyük evden çalışma deneyiminin yaşanmakta olduğuna dikkati çeken Bloomberg, "evden çalışmak artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk" yorumunda bulundu.

Binlerce fabrika, otel, iş yeri, dükkan ve restoranın kapalı olduğu ülkede, insanlar evlerinde olduğu için sokaklar hayalet kasabaya dönmüş durumda. 3 Şubat itibarıyla piyasalar açılsa da, birçok şehir ve sektörde yeni ay yılı tatili 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Evden de olsa işlerini sürdürmeye çalışan şirketler, müşterilerle görüşmeleri ve toplantıları, çevrimiçi platformlar üzerinden organize etmeye çalışıyor.

"Beyin fırtınası yapılan yaratıcı bir reklam ajansı için kolay değil"

Interpublic Group'un parçası olan ve 400 çalışanı olan reklam ajansı Reprise Digital'in genel müdürü Alvin Foo, Koronavirüs nedeniyle evden çalışma durumuna ilişkin "Bu ölçekte test etmemiz için iyi bir fırsat" dedi. "Açıkçası, çok fazla beyin fırtınası yapılan yaratıcı bir reklam ajansı için kolay değil" diyen Foo, bu durumun çok fazla görüntülü konuşma ve telefon görüşmesi anlamına geldiğini belirtti.

Finans, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışan beyaz yakalıların bir kısmı için evden çalışmak mümkün ancak fabrikalarda evden çalışma seçeneği bulunmuyor ve birçok fabrikada çarklar dönmüyor.

Spor salonu sahibi, müşterilerine videoyla egzersiz önerileri gönderiyor

Şangay'da bir spor salonu sahibi olan Fenix Chen, müşterilerine video göndererek evlerinde egzersiz yapmaları için öneriler sunduğunu belirtti.

Paylaşımlı ofis konseptiyle çalışan ve son yıllarda sayıları hızla artan mekanlar da salgından en olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Bu tür ofisleri işleten Beeplus şirketinden Dave Tai, "Çok zor bir dönem olacak" dedi. Şirketin, Pekin'deki mekanının açılışı da ertelendi.

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