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Dünya'da Coivd-19 uygulanan aşı 5 Milyar doza yaklaştı

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Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar 720 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.
Dünya'da Coivd-19 uygulanan aşı 5 Milyar doza yaklaştı

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 860 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 554 milyon 730 bin ile Hindistan, 356 milyon 430 bin ile ABD, 164 milyon 640 bin ile Brezilya, 109 milyon 910 bin ile Japonya, 97 milyon 580 bin ile Almanya, 87 milyon 880 bin ile İngiltere, 85 milyon 72 bin ile Türkiye, 81 milyon 610 bin ile Endonezya, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 77 milyon 230 bin ile Meksika, 73 milyon 770 bin ile İtalya, 73 milyon 160 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 500 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 720 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 85 milyon 72 bin 656 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 44 milyon 548 bin 439 kişiye ilk doz, 33 milyon 587 bin 238 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 208 milyon 774 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 384 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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