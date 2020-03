Dünyada Covid-19: ABD'de vaka sayısı Çin'i geçti, Fransa'da 16 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs vakası sayısı Çin'i geçerek 82 bine ulaştı. Çin'deki vaka sayısı ise son gün 65 kişi artarak 81.285 oldu.

ABD'de can kaybı sayısı da 26 Mart 2020 itibarıyla 24 saat içerisinde 150 kişi arttı ve 1.177'ye yükseldi. Son 2 günde üst üste 13 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bu gelişmelerle birlikte dünya genelindeki vaka sayısı da hızlı bir artış göstererek yarım milyonu geçti ve 525.609 oldu.

Tüm dünyada görülen can kaybı 23.711'e yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatteki gelişmeler şöyle:

Dünyada toplam vaka sayısı 500 bini geçti, can kaybı 25 bine yaklaştı

İtalya ve İspanya'nın ardından ABD'deki vaka sayısı da Çin'dekilerin üzerine çıktı

Fransa'da 16 yaşında bir kız çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi

Avrupa kıtasında kaydedilen ölümler, Çin'dekinin 5 misli

Filistin'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Kenya'da Covid 19 kaynaklı ilk ölüm

New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı öldü

İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı

İspanya'da olağanüstü hal uzatıldı



Fransa'da 16 yaşında bir kız çocuğu Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa'da da koronavirüs sebebiyle vaka ve can kayıpları hızla artarken, salgının en çok vurduğu 60 yaş üzeri kesim haricinde bazı gençlerde de ölümler görülmeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 yaşında bir kız çocuğu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken, ülkedeki vaka sayısı 29,155'e toplam ölü sayısı da 1.696'ya yükseldi. Son gün yaklaşık 4000 vaka görüldü, 365 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da can kaybı sayısının 1500'ü geçmesi sonrası Sağlık Bakanlığı'nın yeni önlem paketine geçeceği kaydedildi.

Avrupa'daki ölü sayısı Çin'i 5'e katladı

Avrupa'da Covid 19 nedeniyle son 3 haftada görülen can kaybı Çin'de son 2 ayda görülen can kaybının 5 katını geçerken, kıtadaki toplam vaka sayısı da 300 bini geçti.

Pandeminin en ağır vurduğu Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte (26 Mart 2020 itibariyle) 712 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylelikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 215'e ulaştığı bildirildi. Ülkedeki vaka sayısı da 80.589'a çıktı.

İspanya'da toplam vaka 56.347'ye ölü sayısı da 4.154'e yükseldi. Almanya'da vaka sayısı 43,646, ölü sayısı 262, İsviçre'de vaka sayısı 11.811 ölü sayısı 191, İngiltere'de vaka sayısı 11.658 ölü sayısı 578, Hollanda'da vaka sayısı 7.431 ölü sayısı 434 ve Avusturya'da vaka sayısı 6.847 ölü sayısı 49 oldu.

Avrupa genelinde vaka sayısına oranla en düşük ölüm oranı Almanya, İsviçre ve Avusturya'da gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu: 10 kat tıbbi malzeme ve yatak gerekli

AB Komisyonu hazırladığı raporda birliğe üye ülkelerin ileriki dönemlerde koronavirüsle mücadelede şu anda ellerinde bulunan tıbbi malzeme ve yatak sayısının 10 katına ihtiyacı olacağını açıkladı.

Vatikan şehrinde Papa Francis ile aynı binada klan bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İngiltere'de Covid 19 kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artması akabinde Başbakan Boris Johnson gelişmeler sonrası Brexit ile ilgili yasa tasarısı görüşmelerini askıya aldı.

Japonya koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir özel bir müdahale ekibi kuracağını açıklarken, Yeni Zelanda genelinde karantina ilan edilerek sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

ABD, salgın sebebiyle ülkede işsiz kalan 3.2 milyon kişiye 2 trilyon dolar ödeme yapacağını duyurdu.

Fazla koronavirüs vakası açıklamayan Rusya'dan yeni önlemler

Çin'e uzun bir sınırı olan ve ölü vaka sayısının az seyrettiği 150 milyon nüfuslu Rusya'nın başkenti Moskova'da eczane ve süpermarketler dışında tüm restoranlar, kafeler, dükkanlar ve parklar kapatıldı.

ABD açıklarındaki Zaandam isimli bir cruise gemisinde bulunan 77 yolcunun Covid 19 semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Cruise gemisi Florida kıyılarına çekilecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD-Kanada arası kara sınırı üzerine gönderilen ABD askerlerinin geri çekilmesi için Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Romanya'da ekipman eksikliği sağlık bakanını istifaya götürdü

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache salgın nedeniyle görevinden istifa etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta OHAL ilan edilen ülkede sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışma yaratmıştı.

İtalya'da yeni vaka sayısında kademeli düşüş söz konusu

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, vaka sayısı artış hızının 4 gündür kademeli olarak gerilediği gözlendi. İtalya'da 21 Mart Cumartesi günü vaka sayısında günlük 4 bin 821'lik artış kaydedilirken, bu sayının bugün 3 bin 491'e gerilediği görüldü.

İspanya'da can kaybı 4 bini geçti

İspanya'da Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a, vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 578 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

İspanya'da salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Belçika'da salgınında vaka sayısı 1298 artarak 6 bin 235'e ulaşırken, ölü sayısı da 42 artışla 220 oldu. Fransa'da ise Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi

Copyright 2020 The Associated Press.Jean-Francois Badias

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı bini aştı

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yaklaşık 12 saat önce 55 bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı da 236 artarak 1038'e çıktı.

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.

New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı öldü

ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

New Jersey’in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.

Zülfikari, "Yasağı ihlal eden araçlar 1 ay alıkonulacak ve sürücülere 500 bin tümen para cezası kesilecek." dedi.

Zülfikari, yalnızca market, manav ve eczanelerin açık kalacağını belirterek, kurallara uymayan esnafların dükkanlarının 1 ay mühürleneceğini bildirdi.

Ülke genelinde 2 bin 77 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bini aştı.

Rusya diğer ülkelerle hava trafiğini tamamen durdurdu

Rusya koronavirüs nedeniyle tüm havaalanlarını dış uçuşlara kapatma kararı aldı. Rusya hükümeti bu kararı sivil havacılık teşkilatı Rosaviatsiya'ya bildirerek uygulamaya koymasını istedi.

Buna göre 27 Mart cuma gününden başlayarak tüm tarifeli ve charter uçuşlar durdurulacak.

Yurt dışında kalan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için ayrıca özel uçak seferleri organize edilecek.

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 658, hastalıktan 3 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 465'e çıktı.

İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Batı Şeria'da 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Filistin'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısının 86’ya yükseldiğini duyurdu.

Cammu Keşmir'de koronavirüsten ilk ölüm

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde de ilk kez Covid-19 nedeniyle bir kişinin öldüğü açıklandı.

Yetkililer, Cammu Keşmir'de 65 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun bölgede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.

Yetkililer, bölgede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu kaydetti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle IMF'den mali yardım istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 44 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen ülkesi için Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talebinde bulundu.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Çin'de son iki günde yurt içi kaynaklı yeni Covid-19 vakası görülmedi

Çin'de son iki günde tespit edilen tüm yeni tip koronavirüs vakalarının tümünün, yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 67 vakanın tespit edildiğini, bunların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Komisyon, önceki gün tespit edilen 47 vakanın tamamının da yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletinde yeni veya şüpheli vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kanada’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

Covid-19 salgını nedeniyle Kanada'da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 2035’den 3292’ye, ölenlerin sayısı ise 24’den 33’e çıktı.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2495'e yükseldi, ölü sayısı 5

İsrail'de, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2495'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 126 kişide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2495'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 41'inin durumunun ağır olduğu, 66'sının da iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 5 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Mali’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afrika ülkesi Mali’de salgının yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının başladığını belirtti.

Ülkede şu ana kadar yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.