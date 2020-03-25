Dünyada Covid-19: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 420 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.

İşte Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan son gelişmeler:

Filipinler'de komünist gerillalardan koronavirüs nedeniyle ateşkes kararı

Filipinler'de komünist gerillalar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in koronavirüs salgını sırasında tüm dünyada silahlı çatışmaların durdurulması çağrısına cevaben ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. Filipinler Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Yeni Halkın Ordusu gerillalarına, yarından başlayarak 15 Nisan'a kadar saldırıları durdurma ve savunma pozisyonuna geçme talimatı verildiği belirtildi.

Güney Kore'den ABD'ye koronavirüs yardımı

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın yardım talebine olumlu yanıt vererek bu ülkeye medikal test malzemeleri sağlayacağını bildirdi. Koronavirüse karşı dünya genelinde en sert tedbirleri alan Güney Kore, çarşamba günü itibarıyla ülkede 9 bin 137 kişide vaka tespit edildiğini ve toplam can kaybının 126'yı bulduğunu belirtmişti. Ülke genelinde şu ana kadar 358 bin kişi test edildi.

İran'da Covid-19 teşhis kiti üretilmeye başlandı

İran'da bir şirket koronavirüs teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu. İran medyasına konuşan bir medikal şirket yöneticisi, şirket bünyesinde üretilen Covid-19 gerçek zamanlı PCR teşhis kitlerinin Sağlık Bakanlığının onayından geçtiğini açıkladı. Aynı yetkili, kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktardı. İran Sağlık Bakanlığı, 24 Mart itibarıyla ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 1934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

İsrail'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısının bin 930'a ulaştığını duyurdu.

ABD'de ekonomiye 2 trilyon dolarlık teşvik paketi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde her iki partinin temsilcileri, koronavirüs etkisi altındaki ekonomiyi destekleyecek 2 trilyon dolarlık tedbir ve teşvik paketi üzerinde uzlaşı sağladı.

Taraflar arasındaki müzakere ve anlaşmazlıklar günlerdir devam ediyordu.

ABD'de Covid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletler'inde koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı bazı eyaletlerdeki başvuru merkezlerinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi. Amerikan medyasında yer alan bazı haberlere göre, uzmanlar ABD’de sadece geçen hafta 1,5 milyon yeni işsizlik başvurusunun yapıldığı tahmininde bulundu.

Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da genel karantina uygulaması başladı.

Yeni Zelanda'da vaka sayısı 205'e yükseldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 vakası sayısının 205’e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için acil durum ilan edildiğini duyurdu.