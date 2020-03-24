Dünyada Covid-19: Hindistan'da 1,3 milyar kişi 21 günlüğüne evlerine kapanacak

Bütün dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları hızla yayılırken, ülkeler de önlemlerini giderek artırıyor. Çin ise salgının ilk çıktığı Vuhan eyaletinin bir çok bölgesinde vaka sayısının azalması üzerine iki ay önce getirdiği sokağa çıkma yasağını gevşeteceğini açıkladı. Bununla birlikte Vuhan kent merkezinde yasak 8 Nisan'a kadar sürecek.

Vaka sayısının arttığı İran'dan ise 6 yaşında bir çocuğun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, eyalette şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği ve 6 yaşındaki bir çocuğun da ölenlerin arasında olduğu ifade edildi.

Dünyada son 24 saatte yaşananlar

Son verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da bir gün içinde virüse yakalananların sayısı 4 bin 764 artış kaydederek, 27 bin 436'ya çıktı. Ölenlerın sayısı ise 86'dan 114'e yükseldi.

İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Ülkede, insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da CKovid-19 ile mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulmaya başladı

Fransa ve Hollanda’daki gelişmeler

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde açık pazarları da kapatma kararı aldıklarını ve spor yapanlara da kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Philippe, ülkede binlerce insanın serbest dolaşım kısıtlamasını ihlal ederek dışarda spor yaptığını belirterek, bu nedenle yarından itibaren buna sınırlama getirileceğini ve bundan sonra sporun tek başına evin 1 kilometre çevresinde 1 saat süreyle ve günde bir kez yapılabileceğini kaydetti.

Ülke genelinde pazarların kapatılmasına da karar verdiklerini duyuran Philippe, ancak valilere de yetki verildiğini ve uygun görmeleri halinde bazı pazarların açık kalabileceğini söyledi.

Hollanda'da, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler kapsamında kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, daha önce alınan kararda 6 Nisan’a kadar iptal edilen planlanmış etkinliklerin ve toplantıların 1 Haziran’a kadar uzatıldığını söyledi.

Grapperhaus, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde ceza kesileceğini belirterek, bu kapsamda kişilere 400 euroya, kurum ve şirketlere ise 4000 euroya kadar ceza uygulanacağını ifade etti.

Rusya ise başkent Moskova’da sokağa çıkma yasağının 100 bini aşkın güvenlik kamerasıyla denetlediğini bildirdi.

ABD’de yaşananlar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının öngörüldüğü şekilde yayılmaya devam etmesi durumunda Amerikan ordusunun harbe hazırlık durumunun etkileneceğini bildirdi.

New York’taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, Covid-19 ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.

Myanmar'da ilk virüs tespiti

Myanmar'da ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, biri Yangon şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Irak’ta gelişmeler

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki Covid-19 vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Irak'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişin hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı

Dünyada, virüs yüzünden ölenlerin sayısı 16 bin 500, hastalığa yakalananlarını sayısı ise 380 bini aştı. Dünyada evlerinden çıkmaması istenenlerin sayısının ise 1,5 milyarın üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ülke genelinde 21 günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 482 vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Vuhan eyaletinde sokağa çıkma yasağını kaldırıyor

Çin yönetimi, hasta olmadıklarına dair belgesi olanların eyelatten dışarı çıkmasna izin verileceğini açıkladı. Vuhan kent merkezindeki yasak ise 8 Nisan'a kadar sürecek.

Çin, 23 Ocak'ta Vuhan eyaletine yönelik tren ve uçak seferlerini kaldırarak, karayolunda geçişleri engellemek için barikatlar oluşturmuştu.