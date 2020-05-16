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Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti

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Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 600 bin 243'e çıktı.

Yeni koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 472 bin 312 kişi yeni koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (212 bin 198), Fransa (178 bin 870) ve Almanya (175 bin 223) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı.

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