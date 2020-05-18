  • BIST 99.768
  • Altın 390,406
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

» »
Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti
Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

Yeni tip Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. 

Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 1000'İ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 1024 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 916 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 24...

KKTC’de toplam vakası 108’e ulaşırken ölüm sayısı ise 4...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Kovid-19 Vakası Sayısı 272 Bini Geçti16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:00
  • Tunus'ta 5 Gün Aradan Sonra Yeni Kovid-19 Vakaları Görülmeye Başladı16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:00
  • Afrika’da Kovid-19 Vakaları Ve Ölümler Artıyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:45
  • Hastaneye gitmek ne kadar riskli?16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:26
  • Denize ve havuza girmek güvenli mi, virüs yüzmeyle bulaşır mı?16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:50
  • ABD'li Firmadan "Kovid-19'a Karşı Yüzde Yüz Etkili Antikor Geliştirdikleri" İddiası16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:26
  • ABD'de Mayıs Sonuna Kadar Kovid-19 Kaynaklı Ölümlerin 100 Bini Geçmesi Bekleniyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
  • İsrail Yönetiminden Tıbbi Kenevir İhracatına Onay16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:43
  • İngiltere'de Köpekler, Kovid-19'u Koklayarak Teşhis Etmeleri İçin Eğitilecek16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
  • 'Virüs'le siyah ışık deneyi viral oldu: Japonya'da restoran ortamını canlandırdılar16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti