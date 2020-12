Dünyada Covıd-19 Vakaları Ve Ölümleri Artıyor

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19), 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Birçok ülkede vaka ve can kayıpları rekor kırdı. Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle can kaybı 1 milyon 549 bini, vaka sayısı da 67 milyon 895 bini geçti. Virüs saptanan 46 milyon 793 bin kişi sağlığına kavuştu. ABD’de vakalar artıyor, hastanelerin kapasiteleri dolmak üzere Salgının merkezi ABD’de vaka sayısı 14 milyon 920 bini geçti. Vakalardaki artış, ülkedeki sağlık hizmetleri kapasitesini zorluyor. Yetkililer, kimi yerlerde hastanelerin yeni hastaları kaldıramaz duruma geldiğini ifade ediyor. Rusya’da yılbaşı için uyarı Rusya’da can kaybı 43 bin 500’ü geçti. Ülkede yılbaşı kutlamaları öncesi yeni tavsiyeler yapıldı. Yurt dışına çıkılmaması, açık alanlar dahil kalabalık yerlere gidilmemesi istendi. Gazze’de sağlık sistemi alarm veriyor Resmi verilere göre 149 kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de 25 binden fazla kişi virüse yakalandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, gidişatın endişe verici boyutta olduğunu açıkladı. Sadece 8 gün yetecek kadar koronavirüs test materyalinin olduğu duyuruldu. Vaka sayısının 88 bini geçtiği Cezayir’de, 2 bin 500 kişi virüs nedeniyle can verdi. Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 651 artarak 2 milyon 287 bin 238 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 247 artışla 54 bin 209’a yükseldi. En fazla ölüm Güney Afrika’da Kıtada, COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 249 ölümle Güney Afrika’da kayda geçti. Mısır’da 6 bin 790, Fas’ta ise 6 bin 320 kişi hayatını kaybetti. Seyşeller ve Eritre’de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika’da vaka sayısı 817 bin 878’e çıktı. Bu ülkeyi 381 bin 188 vakayla Fas, 118 bin 847 vakayla Mısır izledi. Afrika’da COVID-19 tespit edilen 1 milyon 947 bin 529 kişi iyileşti. Arap dünyasında COVID-19’dan ölenlerin sayısı artıyor Ürdün Sağlık Bakanlığı, COVID-19’dan 60 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 980 kişide virüs tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 4 bin 589 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 166’ya, vaka sayısı 244 bin 69’a yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 192 bin 33 oldu. Tunus Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 35 kişinin COVID-19’dan vefat ettiği, 327 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugüne dek toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 596’ya yükseldi, ülkedeki vaka sayısı 104 bin 329’a ulaştı, enfekte olanlardan 77 bin 798 kişi de iyileşti. Katar Katar Sağlık Bakanlığı, 178 kişinin enfekte olduğunu, 218 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Vakaların 140 bin 86’ya, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 494’e yükseldiği duyurulurken, 239 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi. Yemen Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bir kişi COVID-19’a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 78’e yükseldi, bunlar içinde 1382 kişi ise iyileşti. Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.