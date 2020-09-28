Dünya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aşmak üzere

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 996 bini geçti. AFP Haber Ajansı'nın kendi topladığı verilere göreyse, dokuz aydır devam eden salgında 1 milyon ölü eşiği aşıldı ve ölü sayısı gece yarısı itibariyle 1 milyon 9 kişi oldu.

Ancak gerçek ölü sayısının, farklı tanımlamalar, saat farkı ve bazı ülkelerde ölü sayısının az bildirilmesi şüphesi nedeniyle bunun da üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Ölü sayısında, 200 bini aşkın kayıpla ABD başı çekerken, bu ülkeyi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip ediyor.