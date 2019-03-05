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Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

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İngiltere merkezli Cable firması, internetin olduğu 230 ülkede 1 gigabyte'lık (gb) veri kullanımının ortalama fiyat listesini çıkardı.
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Buna göre dünyada internet verisi kullanmanın en pahalı olduğu yerler Afrika ülkeleri Zimbabve ve Ekvator Ginesi olurken, en ucuz ülkeler Hindistan, Kırgızistan ve Kazakistan oldu.

 

Zimbabve'de 1 gb'lık veri kullanımının ortalama fiyatı, 75,2 ABD Doları ile adeta dudak uçuklatıyor. Bu fiyat Ekvator Ginesi'nde 65,83 ABD Doları.

Hindistan'daki ortalama 1 gb veri kullanımıysa sadece 0,26 dolar. Bu fiyat Kırgızistan'da 0,27, Kazakistan'da 0,49 ve Ukrayna'da ise sadece 0,51 dolar. Bu yönüyle, ortalama veriler göz önüne alındığında Avrupa'da internetin en ucuz olduğu ülke Ukrayna olarak göze çarpıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaysa en ucuz internet 1,16 dolar ile Finlandiya'da. Finlandiya'yı 1,36 dolar ile Batı Avrupa ülkesi Danimarka takip ediyor.

Türkiye ise 230 ülkelik listede 47'inci sırada ve 1 gb veri kullanımının ortalama fiyatı 2,25 dolar. Dünya geneline bakıldığında ortalama fiyat oldukça yüksek: 8,53 dolar.

Listede 224'üncü sırada yer alan Yunanistan ise Avrupa'da veri kullanımının en pahalı olduğu ülke olarak göze çarpıyor. Bu ülkede ortalama 1 gb veri kullanımı 32,71 dolar. Avrupa geneline bakıldığında Yunanistan'dan sonra en yüksek fiyatlar Malta'da 18,79, Portekiz'de 13,98, Norveç'te 13,21 ve Belçika'da 12,30 dolar olarak göze çarpıyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri ele alındığında ortalama 1 gb internet veri kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde 12,37, Çin'de 9,89, Almanya'da 6,96, Japonya'da 8,34 ve Birleşik Krallık'ta 6,66 dolar civarında.

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Listeye göre Hindistan 1 gb ortalama internet veri kullanımının dünyada en ucuz olduğu ülke.Reuters

 

Afrika'da en ucuz internet Rwanda ve Sudan'da

Afrika ülkelerindeki en ucuz ortalama internet veri kullanımının Rwanda ve Sudan'da olduğu görülüyor. Bu iki ülkedeki fiyatlar sırasıyla 0,56 ve 0,68 dolar. Latin Amerika'daysa en ucuz internet 1,87 dolarlık fiyatıyla Şili'de kullanılıyor. Şili'yi 1,88 dolar ile Dominik Cumhuriyeti takip ediyor.

Liste hazırlanırken ülkelerdeki ortalama fiyatlar baz alınmış. 1 gb'lık internet kullanımının ortalama 32,71 dolar olduğu Yunanistan'da en ucuz internet kullanım fiyatı 2,1 Euro (1 gb). Ancak ülkede internet sağlayan tüm firmalar baz alındığı zaman, ortalama fiyatın da arttığı görülüyor.

Örneğin ABD'de ortalama 1 gb internet fiyatı 12,37 dolar ancak ülkede 1,5 dolara* da internet bulmak mümkün (*ABD'deki en ucuz internet fiyatı).

Telekom hizmetleri analisti Dan Howdle, daha iyi internet altyapısına sahip ülkelerde fiyatların daha uygun olduğuna dikkati çekiyor. İnternet hızı yüksek ve gelişmiş altyapıya sahip ülkelerde kullanıcılar büyük veri paketlerini çok daha ucuza alabiliyor. Ancak yavaş bağlantıya sahip bölgelerde durumun tam tersi olduğu görülüyor.

 

 

 
 
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