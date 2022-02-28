Dünya’da Girişimcilik Ekosistemi Büyümeye Devam Ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Atan 1 Mart Dünya Girişimcilik Günü kapsamında konuşarak, Girişimcilik kavramı herkes tarafından çok bahsedilen ancak derinlemesine anlaşıldığı konusunda ciddi şüpheleri olan bir kavram olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Atan, “Faaliyette olan işyerlerinin %80’inden fazlasını, özel sektör çalışanlarından %50’sinden fazlasını ve yeni iş alanlarının %90’ından fazlasını girişimciler açtı. Girişimcilik tüm risklerine rağmen, her zamankinden daha çok olanaklar içeriyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Atan açıklamasında günümüzde tüm dünyada yer alan işletmeler arasında en değerlilerinin, kendi ülkelerine en büyük ekonomik katkıyı yapan ve bu ülkelerin halklarına en büyük refahı yaratan firmaları örnek vererek, “Google, Microsoft, Facebook, hepsi çok kısa bir zaman önce evlerinin garajlarında kurulmuş, deyim yerinde ise yoktan var olmuş kuruluşlardır” bilgisini paylaştı.

Söz konusu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket kuruculularının güvendikleri tek silahlarının ise yaratıcılıkları ve inovasyon kapasiteleri olduğunu belirten Atan, “Gerçekten de girişimcilik demek yaratıcılık ve inovasyon demektir” dedi.

Prof. Dr. Atan, var olanı tekrar ederek ya da mevcut dev kuruluşların finansal kaynakları ile mücadele etmenin çok zor olduğunu aktararak, her yeni girişimin farklı bir ürün, farklı bir hizmet ya da farklı bir üretim yöntemi düşünerek yola çıkmasının önemini kaydetti.

Yeniliklerle ile yola çıkmanın her zaman çok zahmetli olduğunu ve çok büyük riskiler taşıdığını söyleyen Atan, “İşte böyle büyük riskler barındıran bir ortamda girişimcilere uygun, onlara yardımcı olacak, destek olacak bir ekosistem yaratmak da tüm politika yapıcılar için vazgeçilmez bir görevdir” şeklinde konuştu.

Atan, bu gerçeği fark eden ülkelerin geleceğin başarılı ülkeleri olacaklarını aktararak, bu ülkelerin halklarının ise geleceğin refah içinde yaşayan halkları olacağını kaydetti.

Açıklamasında son olarak İnternet teknolojileri ve değişimin hızı konusuna dikkat çeken Atan, “İnternet girişimciliğe yeni başlayanlar için çok büyük bir fırsattır. Yeni dünya Metaverse’lerin, Blokchain’lerin dünyasıdır. Bir bilgisayar, bir klavye ve bir internet bağlantısı yeni bir girişim için yeterli olabilmektedir” dedi.