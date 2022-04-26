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Dünyada gizemli hepatit vaka sayısı 190'a yükseldi

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İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün tespit edildiği çocuk sayısı 190'a ulaştı.
Dünyada gizemli hepatit vaka sayısı 190'a yükseldi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda sayısı giderek artan hepatit vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Dünya genelinde nedeni belirsiz hepatit virüsü görülen çocuk sayısının 190'a yükseldiğini dile getiren Ammon, bu vakaların 140'ının Avrupa ülkelerinde olduğunu ifade etti.


Ammon, vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına, dolayısıyla vaka artışının uluslararası seyahatten kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Hepatit vakalarının Kovid-19 veya adenovirüs ile bağlantısının da henüz netleşmediğini belirten Ammon, ECDC'nin 28 Nisan'da bu konuya ilişkin risk değerlendirme raporu açıklayacağını bildirdi.

İlk olarak 5 ve 8 Nisan'da İngiltere'de görülen, 21 Nisan itibarıyla 11 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsüne en son bugün Japonya'da bir çocukta rastlandı.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada da virüsün 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169 vaka olduğu belirtilmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun da ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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