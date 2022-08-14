Dünya'da günler gizemli bir şekilde uzuyor! Bilim insanları açıkladı: 1 gün artık 24 saatten daha uzun

2020 yılının temmuz ayında Dünya kendi ekseni etrafında hiç olmadığı kadar hızlı dönmüş ve bu yüzden bir gün 24 saatten tam 1.4602 milisaniye daha kısa sürmüştü.

Geçtiğimiz ayın sonlarında bu durumun bir benzeri yaşanmış ve bir gün yine 24 saatten daha kısa sürmüştü. 29 Haziran 2022 tarihinde Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü hızlı bir şekilde tamamlamış ve Dünya’da en kısa gündüz yaşanmıştı.

Bilim insanları kesin astronomik ölçümlerle birleşen atom saatleri, bir günün aniden 24 saatten daha uzun sürdüğünü ortaya çıkardı ve bunun nedeninin ne olduğunu tam olarak bulamadıklarını açıkladı. Bu durum yalnızca zaman işleyişimizi değil aynı zamanda birçok teknolojiyi de etkiliyor.

Son birkaç yıldır, günün ne kadar uzun olacağını belirleyen ana faktör olan Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü gittikçe hızlanmaya, bu durum sonucunda da bir gün 24 saatten daha kısa sürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olaya rağmen, bu hızlanma birden yavaşlamaya başladı. Yani günler tekrar uzamaya başladı ve bunun nedeni şu anlık bilinmiyor.