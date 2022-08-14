  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Dünya'da günler gizemli bir şekilde uzuyor! Bilim insanları açıkladı: 1 gün artık 24 saatten daha uzun

» »
Bilim insanları, Dünya'nın kendi etrafında dönüşünün 24 saatten daha uzun sürmeye başladığını açıkladı.
Dünya'da günler gizemli bir şekilde uzuyor! Bilim insanları açıkladı: 1 gün artık 24 saatten daha uzun

2020 yılının temmuz ayında Dünya kendi ekseni etrafında hiç olmadığı kadar hızlı dönmüş ve bu yüzden bir gün 24 saatten tam 1.4602 milisaniye daha kısa sürmüştü.

Geçtiğimiz ayın sonlarında bu durumun bir benzeri yaşanmış ve bir gün yine 24 saatten daha kısa sürmüştü. 29 Haziran 2022 tarihinde Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü hızlı bir şekilde tamamlamış ve Dünya’da en kısa gündüz yaşanmıştı.

Bilim insanları kesin astronomik ölçümlerle birleşen atom saatleri, bir günün aniden 24 saatten daha uzun sürdüğünü ortaya çıkardı ve bunun nedeninin ne olduğunu tam olarak bulamadıklarını açıkladı. Bu durum yalnızca zaman işleyişimizi değil aynı zamanda birçok teknolojiyi de etkiliyor. 

Son birkaç yıldır, günün ne kadar uzun olacağını belirleyen ana faktör olan Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü gittikçe hızlanmaya, bu durum sonucunda da bir gün 24 saatten daha kısa sürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olaya rağmen, bu hızlanma birden yavaşlamaya başladı. Yani günler tekrar uzamaya başladı ve bunun nedeni şu anlık bilinmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Muz kabuğundan unla yapılan kurabiyeler daha besleyici oluyor14 Ağustos 2022 Pazar 11:14
  • Güneş kaç yaşında?13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:20
  • Mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenlere teşekkür13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:57
  • Yüksek sıcaklıklar kertenkelelerin 'yaşlı' doğmasına yol açıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14
  • Karaya vuran yunusları kova kova su atıp havlulara sararak kurtardılar13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:02
  • Amerika kıtasını boydan boya kat ediyor12 Ağustos 2022 Cuma 21:49
  • Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 20:49
  • Dinozorlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz: Köpekbalıkları hakkında beş şaşırtıcı bilgi11 Ağustos 2022 Perşembe 13:14
  • Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?11 Ağustos 2022 Perşembe 10:09
  • 10 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti