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Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan raporda, dünyada her 11 dakikada 1 kadının ailesi veya yakını tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) kadın ve kız çocuklarının aile bireyleri tarafından öldürülmesine ilişkin rapor hazırladı. Sadece 2020 yılında 47 bin kadın veya kız çocuğunun ailesi veya yakınları tarafından öldürüldüğü belirtilen raporda, bunun ortalama olarak her 11 dakikada 1 kadın veya kız çocuğunun kendi ailesinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geldiği aktarıldı.

EN FAZLA KADIN CİNAYETİ ASYA VE AFRİKA ÜLKELERİNDE

Dünyanın her yerinde kadınların ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilenmekte olduğunu belirtilen raporda, bu oranın 18 bin 600 kadın cinayeti ile en fazla Asya ülkelerinde görüldüğü aktarıldı. Afrika ülkelerinde ise kadın cinayetlerinin, kadın nüfusunun büyüklüğüne göre en yüksek yüzdeye sahip olan bölge olduğu belirtildi.

KADINLAR EVLERİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Raporda, 2020’de dünya çapındaki tüm cinayet kurbanlarının büyük çoğunluğunun erkek veya erkek çocuklar olduğu ve aynı zamanda kamusal alandaki cinayet kurbanlarının çocuğunun yine erkekler olduğu belirtildi.

Kadın cinayetlerinin kamusal ve özel alanlardaki dağılımındaki farka göre, kadınların en çok kendi evleri gibi özel alanlarda öldürüldükleri belirtilen raporda, birlikte oldukları partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlenen tüm cinayetlerin yüzde 58’inde, kurbanların kadın veya kız çocuğu olduğu ifade edildi.

AMERİKA KITASINDA KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 9 ARTTI

Raporda, kadın ve kız çocuklarının öldürülmesinde ulusal eğilimlerin genellikle değişkenlik gösterdiği belirtildi. Ortalama olarak, Avrupa’da son 10 yılda özel alanlarda toplumsal cinsiyete bağlı kadın cinayetlerinde yüzde 13’lük bir düşüş görüldüğü aktarılan raporda, bu oranın Amerika kıtasında yüzde 9’luk bir artış kaydettiği aktarıldı.

Raporda, Doğu Avrupa’da ise geçtiğimiz 10 yılda ev dışında işlenen kadın cinayetlerinde yüzde 47’lik bir azalma görüldüğü ifade edilirken, aynı dönemde yakınları veya diğer aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde yalnızca 15’lik bir azalma görüldüğü aktarıldı.

KISITLAMALAR SIRASINDA KADIN CİNAYETLERİ ARTTI

Raporda, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kadın ve kız çocuklarının cinayetlerinde 2019’dan 2020’ye kadar olan yıllık ortalama sayının, Batı’da yüzde 11 ve Güney Avrupa’da yüzde 5’lik bir artış gösterdiği belirtildi.

Cinayetlerde Kuzey Avrupa’da herhangi bir değişiklik tespit edilmediği ifade edilen raporda, Doğu Avrupa’da ise hafif bir düşüş kaydedildiği belirtildi. Kuzey Amerika’da bu oranın yüzde 8, Orta Amerika’da yüzde 3 ve Güney Amerika'da ise yüzde 5 arttığı belirtildi.

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