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Dünyada her dört kişiden biri Facebook kullanıyor

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Dünyada her dört kişiden biri Facebook kullanıyor
Facebook'un yılın ilk üç ayına ait kâr rakamlarının, kullanıcı sayısının 2 milyara yaklaşmasına bağlı olarak yükseldiği açıklandı.

Şirket, platformu aylık olarak kullanan kişi sayısının 1.94 milyara ulaştığını, yaklaşık 1.3 milyar kullanıcının Facebook'a her gün olarak girdiğini duyurdu.

Teknoloji devinin yılın ilk çeyreğine ait kâr oranları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76'lık bir artışla 3 milyar doların biraz üzerine ulaştı.

Ancak şirket, reklam gelirlerindeki artışın yavaşlayabileceğine karşı da yatırımcılarını uyarıyor.

Facebook, son haftalarda, nefret mesajları, çocuk istismarı ve bireysel şiddet gibi konuları ele alış şekliyle de eleştiriliyordu.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin bu gibi içeriklerle mücadele etmek için 3 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Son rakamlara göre, dünya nüfusunun dörtte birinin her ay Facebook kullandığı, yeni üyelerin çoğunun da Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerden olduğu açıklandı.

Sonuçlara ilişkin konuşan Mark Zuckerberg, açıklanan kullanıcı rakamlarının, Facebook'a, televizyon, sağlık ve politika gibi alanlara açılma imkanı verdiğini söyledi.

REKLAM GELİRLERİ

Neredeyse şirketin elde ettiği gelirin tamamının kaynağı olan reklam gelirlerinin yüzde 51'lik bir artışla 7.9 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Bu yükselişe karşın, şirketin finans işlerinden sorumlu tepe yöneticisi David Wehner, 2017'nin kalan bölümünde reklam gelirlerindeki büyümenin dikkat çekici bir azalma yaşayabileceğini duyurdu.

Wehner, Facebook kullanıcılarının sayfalarına yerleştirilebilen reklam sayısında sınıra ulaşılmak üzere olduğunu belirtti.

Uzmanlar, şirketin, sahibi olduğu Instagram, Whatsapp ve sanal gerçeklik gibi uygulamalara ek gelir açısından ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor.

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