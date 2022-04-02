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Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöp oluyor

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Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöp oluyor
Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöp oluyor

Dünyada her 10 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Buna rağmen her yıl 1 milyar 300 milyon tonun üzerindeki gıda ya tüketiciye ulaşmadan zayi oluyor ya da israf ediliyor.

Tüm yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40'ı yenmeden çöpe gidiyor.

 

Türkiye'de kişi başı yıllık 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor

Türkiye kişi başı yıllık gıda israfında maalesef dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Her 1 kişi yıllık ortalama 93 kilogram gıdayı çöpe atıyor.

En çok israf edilen gıdaların başında ambalajsız gıdalar geliyor.

Gıda israfı tarladan sofraya tedarik zincirinin her aşamasında görülüyor. Ancak yarısına yakını evlerde meydana geliyor.

 

Gıda israfı nasıl önlenebilir?

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Genel Sekreteri Fatih Akgül, israfın önüne geçmek için şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle çabuk bozulabilecek gıda kalemlerinde mutlaka tüketebileceğimiz kadar satın almamız gerekiyor, korumayı iyi yapmalıyız. Bir yemeği tükettikten sonra hepsi bitmediyse onu muhafaza edip daha sonra tekrar yiyebilmeliyiz."

 

'Gıda israfı çok ciddi maddi kayba da sebep oluyor'

Gıda israfının aynı zamanda çok ciddi bir maddi kayba da yol açtığını belirten Akgül, "Gıda israfını yalnızca yüzde 2 civarında önlemeyi başarabilsek, önleyebilsek bu 5 milyar lira ekonomiye katkı demek" diye konuştu.

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